Tekken 8: Geschlossene Beta geht im Oktober mit gleich 19 spielbaren Charakteren an den Start

Tekken 8 wird noch im Oktober in Form eines Closed-Beta-Tests an den Start gehen und so der breiteren Spielergemeinde eine von wenigen und äußerst raren Möglichkeiten geben, um einen ersten Blick auf den ein oder anderen der gleich 19 verfügbaren Charaktere zu werfen – hierunter auch der frisch angekündigte Feng Wei.

Der Beta-Test wird auf PC, Xbox Series wie auch PS5 bereitgestellt und ab Freitag, dem 20. Oktober (10 Uhr MESZ) beginnen.

Erwähnenswert: In genau der gleichen Woche werden auch Super Mario Bros. Wonder sowie Spider-Man 2 an den Start gehen – mehr als genug Futter für alle Gamer gibt es zur Oktobermitte also zweifelsohne. Der Closed-Beta-Test sollte als Fighting-Game-Fan aber zweifelsohne deine Priorität sein, wo er doch lediglich bis zum 23. Oktober (dem darauffolgenden Montag) zur Verfügung stehen wird.

Neugierig geworden? Dann melde dich noch jetzt schnell auf der offiziellen Tekken-8-Homepage an und hoffe darauf, dass auch du zu den Auserwählten gehörst, die zeitnah wieder reichlich Backenfutter in virtueller Umgebung verteilen dürfen. Insgesamt werden übrigens 182.000 Codes verteilt, wobei Xbox Spieler lediglich 17.000 zur Verfügung gestellt bekommen, während sich der Rest in etwa gleicher Menge auf PS5- wie PC-Nutzer verteilt (PS5: 80.000, PC: 85.000). Jeder, der bereits am Closed-Network-Test im Juli teilgenommen hat, wird übrigens einen automatischen Zugang erhalten und muss sich nicht erneut bewerben.

All diejenigen, die es tatsächlich in die geschlossene Beta schaffen, dürfen sich folglich in den darauffolgenden Tage sowohl in Online-Modus austoben als auch die Tekken Fight Lounge nutzen – letztere bietet eine Battle Area als auch einen Customization-Shop.

Doch wen darf man da eigentlich spielen? Zur bisher bestätigten Liste an Charakteren gehören: Claudio, Azucena, Raven, Feng, Jin, Kazuya, Jun, Paul, Law, King, Lars, Jack-8, Xiaoyu, Nina, Leroy, Lili, Asuka, Hwoarang und Bryan.

Die Anmeldung ist seit dem 19. September geöffnet und läuft bis Mittwoch, den 11. Oktober. Bewerber können sich allerdings nur einmal anmelden, und diejenigen, die spielen dürfen, können keinen Fortschritt auf die Vollversion des Spiels übertragen, wenn es schließlich am 26. Januar 2024 veröffentlicht wird.