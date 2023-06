Penny's Big Breakaway von den Sonic Mania-Entwicklern erinnert an die Dreamcast-Ära

Penny's Big Breakaway ist der brandneue 3D-Plattformer von den Sonic Mania-Entwicklern und wurde während der Nintendo Direct im Juni 2023 enthüllt. Bei diesem Titel handelt es sich um das Debüt von Evening Star. In diesem Studio befinden viele der Talente, die auch an Sonic Mania gearbeitet haben – für viele eines der besten Sonic-Spiele, die es gibt.

Bei der Nintendo Direct-Präsentation wurde eine Veröffentlichung Anfang 2024 für Nintendo Switch angekündigt. Penny's Big Breakaway ist jedoch ein Multiplattform-Titel, der auch für PS5, Xbox Series X|S und Steam erscheint.

In Penny's Big Breakaway spielen die titelgebende Figur und das riesige Yo-Yo die Hauptrolle. Letzters scheint aber bei genauerem Blick nicht das zu sein, was es scheint. Penny kann es in verschiedene Objekte verwandeln, mit denen sie sich fortbewegen kann. zum Beispiel in einen Haken, um durch die Lüfte zu schwingen, und in einen riesigen rollenden Ball.

Penny's Big Breakaway sieht so aus, als ob es ein absoluter Spaß für Jump'n'Run-Fans sein wird. Ähnlich wie bei anderen Indie-Plattformern wie A Hat in Time geht es darum, die bunten Level so schnell und effizient wie möglich zu bewältigen, indem du Yo-Yos verschiedene Fähigkeiten einsetzt. Auch Speedrunner kommen auf ihre Kosten, denn es gibt einen Time Attack-Modus mit Online-Ranglisten.

Auch der Grafikstil von Penny's Big Breakaway ist sehr speziell. Die kräftigen Pastellfarben entsprechen der Arbeit der Sonic Mania-Entwickler, und das Spiel selbst erinnert stark an die Sega Saturn-Plattformer der 90er Jahre und die spätere Dreamcast-Ära. Es war definitiv einer der herausragenderen Titel in einer ohnehin schon beeindruckenden Nintendo Direct-Präsentation, die dank einer Fülle neuer Mario-Spiele ganz im Zeichen der Plattformer stand.

Obwohl Penny's Big Breakaway noch kein genaues Veröffentlichungsdatum hat, ist es sicherlich eines der aufregendsten Spiele, die man im nächsten Jahr im Auge behalten sollte. Bis dahin wird Super Mario Bros. Wonder die Fans der Serie im Jahr 2023 mit noch mehr kreativer Jump'n'Run-Action versorgen.