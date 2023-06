In Super Mario Bros. Wonder kann sich Mario in einen Elefanten verwandeln

Der brandneue Side-Scrolling-Mario-Titel Super Mario Bros. Wonder wurde zum Ende der Nintendo Direct im Juni 2023 angekündigt. In dem neuen Side-Scrolling-Titel kannst du in die Rolle der klassischen Mannschaft mit dem fantastischen Neuzugang Daisy schlüpfen.

Ähnlich wie in älteren 2D-Mario-Titeln gleitest du in Wonder über Wolken, schlitterst durch Rohre und navigierst durch unfreundliche, kochend heiße Lava. Dieser neue Titel hat jedoch einige einzigartige Neuerungen. Es gibt Schiebe-Rätsel, neue Feinde und sogar eine sogenannte "Wunderblume", die deine Umgebung in ein ungewisses Chaos verwandelt.

Nintendo sagt außerdem, dass auch im Spiel "an jeder Ecke Überraschungen und Wunder warten". Das scheint zu stimmen – vor allem am Ende des Trailers, wenn wir sehen, wie Mario sich direkt in eine Elefantenversion von sich selbst verwandelt.

Die Wunderblume kann alles Mögliche bedeuten, wenn du sie berührst. Der Boden wird vielleicht in Bewegung versetzt, du wirst zum Elefanten oder die Blumen fangen an zu sprechen. Das übliche Mario-Zeug eben.

Wie bereits kurz erwähnt, sieht es so aus, als würde das Spiel mehrere Charaktere bieten, die du spielen kannst. Und da sie alle im Trailer mehrmals gleichzeitig auf dem Bildschirm auftauchen, ist die Vermutung groß, dass Super Mario Bros. Wonder über einen lokalen Koop verfügen wird.

Auch wenn es noch nicht viele Details gibt, sieht Wonder wie ein fröhlicher nächster Titel in der langjährigen Mario-Reihe aus, der die Fans mit vielen lustigen Momenten und spannender Action versorgen wird. Erwarte aber auf jeden Fall das Unerwartete.

Mit einem Veröffentlichungsdatum im Oktober hoffen wir, bald mehr Informationen zu erfahren – schließlich sind es nur noch vier Monate bis dahin. Wenn du jetzt schon überzeugt bist, kannst du die digitale Version bereits vorbestellen. Super Mario Bros. Wonder erscheint am 20. Oktober 2023 für die Nintendo Switch.