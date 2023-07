Neuer Immortals of Aveum-Trailer zeigt das bunte Magiesystem

Der neueste Trailer von Immortals of Aveum erklärt den Spielern auf brillante Weise das komplizierte System der farbigen Magie. Nachdem erst kürzlich bekannt wurde, dass sich das Spiel noch etwas verzögert, verschafft dir das zumindest schon einen recht guten Einblick ins Gameplay.

Immortals of Aveum folgt dem Charakter Jak, der sich einem Elite-Orden von Kampfmagiern anschließt, um die Welt vor einem verheerenden Krieg zu retten. Die Spieler müssen die Geheimnisse der bewegten Vergangenheit von Aveum aufdecken und drei magische Kräfte beherrschen, um Zaubersprüche zu entfesseln, die "FPS-Konventionen trotzen".

Im neuesten Trailer sehen wir das farbige Magiesystem in der Welt von Aveum, wo "Magie alles antreibt. Von der Industrie über das Alltagsleben bis hin zur militärischen Macht der fünf Königreiche".

Im Trailer erfahren wir, dass der spielbare Charakter Jak ein Triarch ist, eine sehr seltene Art von Zauberer, der alle drei Arten von Magie einsetzen kann. Mit Hilfe deiner Waffe, dem Siegel, kannst du deine Magie fokussieren und zielgenau abfeuern, was sie "effektiver und tödlicher im Kampf" macht.

Rote Siegel sind für den Nahkampf gedacht. Diese Zornzauber sind mächtiger und "schwerer", da sie deinen Manabalken drastisch aufbrauchen; sie sollten für große Gegnermassen oder Bosskämpfe aufgespart werden. Außerdem musst du Manakristalle finden und zerstören, um dein Mana vor dem nächsten Gefecht wieder aufzufüllen.

Blaue Siegel bündeln deine Magie zu mächtigen Bolzen für "Fernkämpfe". Du kannst sie auch für Verstärkungszauber verwenden, also für Magie, mit der du Gegenstände bewegen oder auf versteckte Orte zugreifen kannst. Das ist besonders nützlich, wenn du Rätsel lösen musst, die in der Welt von Aveum verstreut sind. Grüne Siegel schließlich "zaubern schnelle zielsuchende Geschosse", um deine Feinde unter Dauerfeuer zu nehmen. Zwar wirken alle Farben der Zaubersprüche gegen Feinde, aber die Angriffe sind effektiver, wenn du die Farbe des Gegners mit beachtest und entsprechend konterst.

Außerdem hast du den Vorteil von Kontrollzaubern, die wie Betäubungszauber auf dem Schlachtfeld wirken. "Jak kann Feinde zu sich ziehen, sie verlangsamen oder betäuben. Der mächtigste Angriff in Immortals of Aveum heißt jedoch "Befreien". Diese ultimative Attacke wird mit der Zeit immer stärker und wird in einem "zerstörerischen Strahl aus roter, blauer und grüner Magie freigesetzt, der alles auflöst, was dir im Weg steht".

Immortals of Aveum beschränkt sich nicht nur auf das Zaubern. So gilt es Loot zu sammeln, Fertigkeitsbäume zu verbessern, Waffen zu individualisieren und Rüstungen zu wählen. Das Spiel erscheint am 22. August auf PS5, Xbox Series X|S und PC.

In der Zwischenzeit kannst du alles rund um noch mehr Shooter und viele weitere Spiele in unserer Übersicht der Prime Day Gaming-Angebote verfolgen.