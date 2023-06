Magie-Shooter Immortals of Aveum verschiebt sich um einen Monat

Der kommende magische Ego-Shooter Immortals of Aveum wurde offiziell um einen Monat verschoben.

Der CEO und Game Director von Ascendant, Bret Robbins, kündigte in einem Blogbeitrag an, dass sich der Titel um einen Monat verzögern wird. Diese Verschiebung gibt den Entwicklern hoffentlich mehr Zeit, das Spiel zu optimieren und polieren, damit es am Ende auch fertig bei den Spielern ankommt, was heutzutage leider nicht mehr selbstverständlich für viele große Studios ist.

"Das jüngste Feedback bestätigt uns, was wir bereits gefühlt haben: dass Immortals of Aveum etwas Besonderes ist. Um unsere Vision voll und ganz zu verwirklichen, werden wir uns ein paar Wochen mehr Zeit nehmen und unser neues Veröffentlichungsdatum auf Dienstag, den 22. August legen", so Robbins.

Robbins gründete das unabhängige Studio Ascendant, nachdem er zuvor bei Visceral Games als Creative Director für das originale Dead Space und Call of Duty-Spiele wie Modern Warfare 3, Advanced Warfare und World War 2 verantwortlich war. Auf der Website des Studios heißt es, es verfüge über ein "engmaschiges, unprätentiöses Team aus branchenführenden Talenten mit BAFTA- und Game of the Year-Preisträgererfahrung", die bereits an verschiedenen Titeln gearbeitet haben. Dazu zählen Spiele wie Mafia, Marvel's Spider-Man, Borderlands und The Wolf Among Us.

"Wie du weißt, ist dies unser erstes Spiel als unabhängiges, selbstfinanziertes Studio. Vor fünf Jahren haben wir uns vorgenommen, einen originellen Magie-Shooter in einer neuen Fantasiewelt zu entwickeln", sagt Robbins. "Auf dem Weg dorthin haben wir eine Pandemie überstanden, ein neues Team aufgebaut, mit der Unreal Engine 5.1 entwickelt und die Grenzen dessen, was wir für möglich hielten, erweitert. Jetzt ist die Ziellinie in Sicht".

Immortals of Aveum erscheint am 22. August für PC, PS5 und Xbox Series X|S.