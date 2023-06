PS6 und Xbox Series X Nachfolger: Nächste Konsolengeneration kommt laut Microsoft nicht vor 2028

Mehrwertsteuer geschenkt! – Sichere dir Google Pixel und mehr zum Bestpreis (Image credit: Google) Bis zum 25. Juni hast du noch die Chance, dir Googles Smartphone-Flaggschiffe wie das Pixel 7 oder 7 Pro sowie günstige Einsteigergeräte wie das Pixel 6a bei Media Markt zum absoluten Bestpreis zu sichern. Hier mehr erfahren oder direkt zuschlagen!

Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass Microsoft den Beginn der nächsten Konsolengeneration nicht vor 2028 erwartet. Dieser "voraussichtliche Startzeitraum" für die Nachfolger der PS5 und der Xbox Series X geht aus Dokumenten hervor, die im Rahmen des laufenden FTC-Rechtsstreits veröffentlicht wurden. Damit läge ein Zeitraum von acht Jahren zwischen den dem Start der aktuellen und der nächsten Generation (via IGN).

Auch zwischen der Markteinführung der Xbox One / PS4 (2013) und der Xbox Series X / PS5 (2020) liegen sieben Jahre. Das entspricht dem Zeitsprung zwischen der Xbox 360 / PS3 (2005 / 2006) und den Geräten der vorherigen Generation, die jetzt ein Jahrzehnt alt sind.

Diese Information wurde während des laufenden Rechtsstreits bekannt, bei dem Microsoft versucht, Activision Blizzard für 68,7 Milliarden Dollar zu übernehmen. Das Geschäft wurde im April in Großbritannien von der CMA (Competition and Market Authority) blockiert; im Juli wurde das Berufungsverfahren eingeleitet. In den USA hat die FTC (Federal Trade Commission) die Übernahme am 14. Juni vorübergehend blockiert, wobei die einstweilige Verfügung noch nicht abgeschlossen ist. Das Verwaltungsverfahren beginnt am 2. August (via Reuters).

Wie Eurogamer berichtet, hat Sony erklärt, dass es die Details der PS6 mit Activision nicht preisgeben will, sollte die Übernahme zustande kommen und der Rivale den Publisher besitzen. Jim Ryan, Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment, sagte gegenüber der FTC, dass er "einfach nicht riskieren [könnten], dass ein Unternehmen, das einem direkten Konkurrenten gehört, Zugang zu diesen Informationen hat".

Derzeit gibt es keine bestätigten Pläne für Konsolen-Upgrades der mittleren Generation, wie z. B. die PS5 Pro oder aktualisierte Systeme der Xbox-Serie. Dies deckt sich mit den Aussagen von Phil Spencer, dem CEO der Xbox Game Studios, der Anfang des Monats erklärte, dass es zum jetzigen Zeitpunkt "keine Notwendigkeit" für Upgrades gebe.

