Mortal Kombat 1 heißt Rückkehrer Reptil, Ashrah und Havik im Roster willkommen!

Mortal Kombat-Fans haben Grund zur Freude! In einem explosiven neuen Trailer für Mortal Kombat 1 wurden einige altbekannte Charaktere enthüllt, die alsbald auch im neuesten Ableger spielbar sein werden.

Der Veteran des Franchise, Reptile, sowie die Charaktere aus der einstigen 3D-Ära, Havik und Ashrah, wurden in diesem spektakulären Teaser bestätigt und haben die Fangemeinde in helle Aufregung versetzt.

Bereits am 19. September steht die Veröffentlichung von Mortal Kombat 1 an und verspricht eines der absoluten Gaming-Highlights des Jahres zu werden. Der frische Banished-Trailer, der im Rahmen der EVO 2023 vorgestellt wurde, lässt einige längst vergessene Gesichter nun wiederaufleben und schürt den Hype auf ungeahnte Höhen.

Reptile, ein wahrer Stammgast in den Hauptteilen der Serie, war seit seinem jüngsten Auftritt in Mortal Kombat X im Jahr 2015 nicht mehr spielbar. Jetzt kehrt er jedoch zurück und vereint im Hybriddesign, das sowohl seine frühere menschliche Form als auch die urtümliche Echsenessenz vereint, das Beste, was wir aus den vergangenen Auftritten gewohnt sind. Eine tolle Neuinterpretation des Echsenmenschen, der sich noch immer geschmeidig wie ein Ninja bewegt, aber auch mit der Wucht eines säurespeienden Ungetüms zuschlagen kann.

Doch das ist noch nicht alles: Die 3D-Ära-Charaktere Havik und Ashrah, die bereits vor 19 Jahren in Mortal Kombat: Deception ihren ersten Auftritt hatten, sind ebenfalls zurück im Spiel. Obwohl sie bereits in Mortal Kombat: Armageddon aus dem Jahr 2006 wieder auf der Bühne standen, waren sie daraufhin für längste Zeit verschwunden.

Havik, ein Krieger aus dem selten beachteten Chaosrealm, beeindruckt mit seinen markanten Angriffen, bei denen er seinen eigenen Körper in eine tödliche Waffe verwandelt – ein Talent, das in diesem Roster seinesgleichen sucht. Aber auch Rückkehrerin Ashrah weiß zu überzeugen – vor allem entlang einer neuen Hintergrundgeschichte in Mortal Kombat 1. Zwar ist sie noch immer eine heilige Kriegerin, mit dem Ziel, die Welt vom Bösen zu befreien, nutzt nun aber auch Kräfte ihrer Vergangenheit und lässt so magische Schwerter regnen, während sie ihre Engelsflügel für stylische Manöver gebraucht.

Der Trailer zeigt außerdem die blutig-brutalen Fatalities für Reptile wie auch Ashrah, die die Erwartungen der Fans mehr als erfüllen dürften. Reptile schlüpft in seine menschliche Form, um sich unsichtbar in eine Bestie zu verwandeln, die dann ihren Gegner verschlingt und einen verätzten, halben Kadaver hinterlässt – Eklig, aber auch irgendwie cool!

Ob Mortal Kombat 1 am Ende zu den Top-Kampfspielen des Jahres zählt, bleibt abzuwarten, ich bin allerdings angesichts der jüngsten Trailer-Abfolge sehr zuversichtlich. Trotzdem muss sich NetherRealm Studios neuestes Projekt aber erst einmal gegen den jüngsten Genre-Primus, Street Fighter 6, wie auch das bald erscheinende Tekken 8 behaupten. Im September können sich Xbox Series X-, PS5-, PC- wie auch Nintendo Switch-Besitzer ja aber am besten selbst ein Bild hiervon machen!

Für die Fighting Game Community wird dieses Jahr zweifelsohne ein Highlight, vor allem für diejenigen, die sich mit einem der besten Fight Sticks oder erstklassigem PS5-Controller in die hitzigen Gefechte stürzen wollen.