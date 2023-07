FTC legt Berufung gegen Microsofts Activision Blizzard-Übernahme ein

Mission Impossible 7 Gewinnspiel (Image credit: Paramount Pictures) Freust du dich genauso wie wir auf den neuesten Teil der Mission Impossible-Reihe? Dann schau jetzt bei unserem Gewinnspiel vorbei und sichere dir Kinotickets oder auch ein schickes Spionage-Gadget.

Die US Federal Trade Commission (FTC) hat Berufung gegen ein Gerichtsurteil eingelegt, das den Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft befürwortet.

Microsofts geplante Übernahme von Activision Blizzard wurde von Regierungen auf der ganzen Welt unter die Lupe genommen. Trotzdem hat Microsoft seinen Kampf mit der FTC gewonnen: Ein Bundesrichter entschied zugunsten der Rechtmäßigkeit der Übernahme. Trotz des Urteils von Richter Corley hat die FTC jedoch Berufung eingelegt, um die Entscheidung rückgängig zu machen.

Damit die Berufung weitergehen kann, muss das Berufungsgericht des Ninth Circuit die einstweilige Verfügung, die die Übernahme im Vorfeld des ersten Falls blockiert hatte, per Eilantrag verlängern. Wir können jedoch nicht mit Sicherheit sagen, ob der Ninth Circuit diesen Schritt zu Gunsten der FTC gehen wird oder nicht.

Auf der anderen Seite des Atlantiks muss sich Microsoft immer noch mit der Entscheidung der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) auseinandersetzen, die die Fusion mit der Begründung blockiert hat, dass Microsoft dadurch ein Gaming-Monopol aufbauen könnte. Ironischerweise ist Microsofts eigene Berufung gegen die CMA vor dem britischen Gericht anhängig.

Microsofts Übernahmepläne wurden in anderen Teilen der Welt freundlicher aufgenommen. Die chinesische Regierung stimmte der Übernahme uneingeschränkt zu, während die EU die Übernahme mit einigen erheblichen Vorbehalten genehmigte.

Zumindest in der Öffentlichkeit ist Microsoft weiterhin zuversichtlich, dass die Berufung der FTC ähnlich enden wird wie der erste Fall. Brad Smith, stellvertretender Vorsitzender und Präsident von Microsoft, erklärte: "Das Urteil des Bezirksgerichts macht deutlich, dass diese Übernahme sowohl für den Wettbewerb als auch für die Verbraucher gut ist... Wir sind enttäuscht, dass die FTC einen nachweislich schwachen Fall weiter verfolgt" (via The Verge).

Sony wäre hier vermutlich anderer Meinung. Doch in der Zwischenzeit bleibt der Ball fest in den Händen des Ninth Circuit. Wenn du unsere Meinung darüber wissen willst, wie der Xbox Game Pass die Zukunft des Gamings beeinflussen könnte, lies dir doch unseren Artikel dazu durch. Oder du schaust, welcher der besten RPGs auf Microsofts Plattform zu finden sind.