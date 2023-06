Laut dem PlayStation-Chef sind Publisher keine Fans des Game Pass

(Bildnachweis: No More Robots)

Jim Ryan, CEO von Sony Interactive Entertainment und damit PlayStation, hat behauptet, die Publisher seien nicht die größten Fans des Xbox Game Pass. Diese Äußerung fand im Rahmen des aktuellen Gerichtsverfahrens von Microsoft gegen die US Federal Trade Commission statt, in dem es um die Übernahme von Activision Blizzard durch den Xbox Series X|S-Hersteller geht.

Berichten zufolge sagte Ryan, dass er "mit allen Publishern gesprochen hat und sie den Game Pass einhellig nicht mögen, weil er zur Wertminderung führt". Er fügte hinzu: "Ich spreche die ganze Zeit mit den Publishern, und das ist eine sehr verbreitete Ansicht, die die Publisher seit vielen Jahren vertreten." (Danke, VGC).

Wir haben jedoch Grund zu der Annahme, dass das nicht ganz stimmt. TRG sprach mit Mike Rose, dem Chef des britischen Publishers No More Robots. Das Unternehmen hat bereits mehrfach mit Microsoft verhandelt, um seine Spiele über den Game Pass Abo-Dienst anzubieten, darunter Descenders, Hypnospace Outlaw und das kürzlich veröffentlichte Slayers X: Terminal Aftermath.

Wir haben Rose gefragt, ob der Xbox Game Pass gut für No More Robots ist, und er antwortete: "Er ist außergewöhnlich gut. Die Angebote, die wir bekommen, sind nicht nur gut, sie sind unglaublich. Jedes Spiel, das wir in den Game Pass aufgenommen haben, hat sich sofort rentiert, sobald wir den Startknopf gedrückt haben. Es ist fast schon lächerlich."

"Slayers X sollte eigentlich schon letztes Jahr erscheinen, aber dann bekamen wir den Game Pass Deal dafür. Wir gingen zum Entwickler und dachten uns: Sollen wir es einfach größer machen? Wir bekamen den Game Pass Deal und dachten uns: Oh f**k, wir machen jetzt besser ein richtiges Spiel daraus. Also haben sie weitere neun Monate daran gearbeitet und das Game Pass-Geld genutzt, um das Spiel fünfmal so groß zu machen, wie es eigentlich sein sollte." "Jetzt ist es herausgekommen und ist unser bestbewertetes Spiel. Das wäre ohne Game Pass nicht möglich gewesen."

Es gibt noch einige weitere Beispiele von Entwicklern, die sich durchaus positiv zum Konzept des Game Pass geäußert haben. Allerdings muss auch festgehalten werden, dass Ryans Aussage weder klar bestätigt noch dementiert werden kann. Ohne weitere Untersuchungen und Studien, etwa darüber, was eine repräsentative Anzahl von großen wie kleinen Publishern dazu sagt, lässt sich über die generelle Zufriedenheit der Unternehmen keine Aussage treffen.

Allerdings ist klar: Für uns Endverbraucher ist der Game Pass ein verlockendes Angebot, das uns Day One-Zugang zu allerlei brandneuen Spielen bietet. Dazu wird auch bald das mit Spannung erwartete Cities Skylines 2 zählen.