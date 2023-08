Alien X Dead by Daylight: Neues Kapital hat Überlebende Ripley und einen Xenomorph im Gepäck

Es ist so weit, die Alien-Kollaboration, auf die wir alle gewartet haben, erscheint endlich in Dead By Daylight. Aber halt, es kommt noch besser als erwartet! Denn Behaviour spendiert Spielern nicht nur die Option in die Rolle des furchteinflößenden Xenomorph zu schlüpfen, sondern auch die unvergleichliche Ellen Ripley als Überlebenskünstlerin durch die Nostrome zu steuern, um es mit eben dieser außerirdischen Killermaschine aufzunehmen.

Mit dem Xenomorph erwartet Spieler hierbei, wie bereits aus Gameplay auf den öffentlichen Test-Servern hervorging, ein blitzschneller, getarnter Angreifer, der die Fähigkeit hat, sich durch Tunnel in einem rasenden Tempo über die Karte zu bewegen – ganz ähnlich also wie der Demogorgon zu seiner Zeit. Ripley hingegen begeistert mit eiserner Willenskraft, die es ihr auch nach einer Verletzung erlaubt, sich im Spind zu verstecken, ohne einen Mucks von sich zu geben. Und aufgrund ihres Einfallsreichtums kann sie sogar chemische Fallen auf fallengelassene Paletten platzieren, die angreifende Killer bei der Auslösung selbiger verlangsamen.

Der einzige große Wermutstropfen: Ripley ist leider keine lizenzierte Figur. Entsprechend darfst du dich also nicht wundern, wenn du hier eine ungewohnte Uncanny-Valley-Variante der Protagonistin spendiert bekommst.

Freuen dürfen sich Killer-Mains zudem auf einen neuen Mori-Instant-Kill, der den Xenomorph zu einem unglaublich todbringenden Widersacher macht und endlich auch wieder Überlebende unter Druck setzen dürfte. Hierbei drückt das Alien mit seinem tödlichen Klingenschwanz seine Opfer zu Boden, um kurz darauf mit seinem winzigen Miniaturmaul ihr Leben (und ihre Runde) zu beenden.

Aber nicht nur das Alien selbst, sondern auch die neue Karte, die Nostromo, weiß zu begeistern. Wie YouTuber MrGimms beispielsweise entdeckte, ist das Schiff nämlich noch immer mit dem ein oder anderen Schocker-Moment gespickt, der beispielsweise durch einen Facehugger, welcher gegen die Scheibe eines versiegelten Raums donnert, ein Zusammenzucken aller Unwissenden garantieren dürfte.

Bildmaterial gefällig? Dann schau dir den neuesten Trailer zur Ankunft des Xenomorphs auf den Testservern noch heute an! An erstklassiger Vorgeschmack auf das, was DBD-Fans alsbald erwartet!

Dead by Daylight: Alien wird ab dem 29. August 2023 zum Kauf auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series sowie Nintendo Switch zur Verfügung stehen.

