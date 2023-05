The Bigger the better – Samsung Gaming-Monitore überzeugen 2023 durch Größe und Qualität!

Nachdem Samsung bereits im Vorjahr mit einer Reihe von spannenden Neuerscheinungen im Segment der Gaming-Monitore (Öffnet sich in einem neuen Tab) begeistern konnte – allen voran dem gigantischen und äußerst potenten Odyssey Ark –, hat man bereits zu Jahresbeginn mit einer neuen Reihe von Ankündigungen nachgelegt.

Und während einige der aktuellsten Modelle sicher auch auf Events wie der CES 2023 vorgestellt wurden und bereits dort testbar waren, konnte unser Team sich erst entlang der vergangen CAGGTUS Leipzig (Öffnet sich in einem neuen Tab) einmal an den Neuerscheinungen austoben und zu den Features informieren.

Welche Modelle wir hierbei testen konnten, was uns folglich 2023 erwartet und ob sich ein Upgrade oder Umstieg auf die Neuheiten lohnen könnte, erfährst du unterhalb.

Das beste zweier Welten – Der Odyssey Ark

Beginnen wir einmal mit dem "ältesten" Modell – dem Odyssey Ark in der 55-Zoll-Ausführung.

Ja, richtig gelesen: Der Odyssey Ark ist größer als einige TV-Geräte und womöglich einer der größten Monitore, die wir bisher im Hands-On testen durften. Aber nicht nur in puncto Größe, sondern auch in Sachen Technik begeistert der Ark immens. Entsprechend dürfen sich Gamer auf eine schicke 4K-Auflösung freuen, AMD FreeSync™ Premium Pro genießen und dank flotter Bildrate von 165 Hertz sowie geringer Reaktionszeit von einer Millisekunde auch bei Ego-Shootern glänzen.

Zudem weiß der XXL-Curved-Gaming-Monitor durch eine Gaming Bar sowie einen separaten Gaming-Hub zu begeistern. Allgemein ist die Oberfläche ähnlich zu den bekannten TV-Alternativen von Samsung aufgebaut und kommt somit auch mit einer Reihe nützlicher Apps wie Xbox Cloud Gaming oder der YouTube-Applikation daher.

4K-Monitor mit satten 55 Zoll gefällig? Der Samsung Odyssey Ark liefert genau das! (Image credit: Samsung)

Das Highlight ist womöglich aber die Tatsache, dass der Odyssey Ark auch senkrecht verstellt werden kann und hier beispielsweise in 3 separate Bildbereiche geteilt wird. YouTube-Videos auf dem ersten Drittel genießen, während in der Mitte das Gameplay läuft und im letzten Drittel der entsprechende Guide vorliegt – Was will man mehr?

Nicht viel... außer vielleicht einen günstigeren Einstiegspreis. Denn mit einem UVP von 2.899 Euro ist das Schmuckstück unter den Gaming-Monitoren alles andere als ein Schnäppchen. Zwar will ich nicht behaupten, dass der Preis ungerechtfertigt ist, allerdings dürfte er so wohl vorerst nur einer recht kleinen Zielgruppe zugänglich sein. Kannst du die Investition aber rechtfertigen, erhältst du mit dem Odyssey Ark einen wahren Alleskönner.

Odyssey Neo G9 und OLED G9 – Lange Bildschirme für längeres Vergnügen

Zwei spannende Alternativen, die mich beinahe so sehr wie der Odyssey Ark überzeugen konnten, sind die Ultrawide-Modelle Odyssey Neo G9 (Öffnet sich in einem neuen Tab) sowie der OLED G9.

Der OLED G9 kommt mit 49 Zoll daher, löst mit 5.120x1.440 Pixeln auf und ist mit 1800R gekrümmt. Auch hier finden wir den Gaming Hub vor, der schnelle Nutzung von YouTube, Amazon und einer Handvoll weiterer, nützlicher Dienste erlaubt.

Besonders begeistert hat uns das OLED-Panel mit Quantum-Dot-Technologie und das Versprechen von grandiosen Helligkeitswerten. Somit ist der Bildschirm nicht nur für den Büroalltag eine Überlegung wert, sondern auch als Feierabend-Gaming-Option ideal. Und dank des bildhübschen Ultrawide-Displays machen insbesondere Strategiehits wie Anno, Civilization VI oder aber das MOBA League of Legends eine grandiose Figur – und mehr von deinem liebsten Spiel bekommst du dank 32:9-Bildverhältnis auch mit!

Getoppt wird der schicke OLED G9 nur noch durch die Neo G9-Alternative! (Image credit: Samsung)

Apropos mehr mitbekommen: Wer bei der Größe nicht sparen will, aber auch die Vorzüge des Ultrawide-Displays nicht missen mag, der ist beim neuen Samsung Odyssey Neo G9 (Öffnet sich in einem neuen Tab) bestmöglich aufgehoben. Auf 49 Zoll bekommst du hier satte 5K Auflösung, bis zu 240Hz Bildwiederholrate, DisplayPort 1.4 sowie HDR geboten – Ein extra breites All-in-One-Paket für alle Gamer sozusagen!

Zudem sorgen die Mini-LEDs in Kombi mit dem VA-Panel für erstklassige Bilder sowie Farben und somit reichlich Freude beim Surfen oder Zocken. Die immersive 1000R-Krümmung holt dich zudem direkt ins Geschehen und lässt dich die Action der neuesten Gaming-Kracher beinahe hautnah miterleben. In Kombination mit HDR 2000 genießt du erstklassiges Vergnügen zum stolzen Preis von 1.669 Euro.

Die hast du bei Neo G9 aber zweifelsfrei gut investiert – vor allem, wenn du ein Fan von Widescreen-Monitoren bist. Egal was wir dem Neo G9 im Hands-On vorgeworfen haben, egal ob flotter FPS-Titel, Racing-Ableger oder Strategie-Hit – er hat geliefert!

Zusammengefasst sind wir von der Auswahl an Neulingen, die uns bereits zur Verfügung stehen (oder noch zeitnah zur Verfügung gestellt werden) hellauf begeistert.

Und ja, ich weiß, dass die neuesten Monitore nicht nur durch gute Qualität, sondern auch einen stolzen Preis überraschen. Einerseits richten sich eben diese Modelle aber auch an High-End-Setups und Fans der vielen Vorzüge, die Ark und Co. mit sich bringen. Andererseits gibt es im Jahresverlauf garantiert auch einige preisgünstige Alternativen aus dem Hause Samsung (Öffnet sich in einem neuen Tab), die deinen Geldbeutel weniger stark strapazieren.

Falls hingegen der Preis kein Problem darstellt, aber noch nicht der passende Monitor dabei war, solltest du ebenso wenig verzagen. Denn immerhin hat uns ein Vögelchen bereits gezwitschert, dass Samsung auch im High-End-Bereich für das Jahr 2023 noch nicht auserzählt ist...