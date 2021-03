PS5 mit PS Plus im Vertrag bei Mobilcom-Debitel

Die PS5 ist nach wie vor schwer aufzutreiben: Seit Monaten überall ausverkauft, Nachschub kommt nur tröpfchenweise, und wenn mal wieder ein paar Einheiten da sind, landen sie für die doppelte UVP auf eBay.

Wenn du nicht darauf warten willst, dass sich die Liefersituation verbessert, und dir zwielichtige Händler auf eBay (berechtigterweise) zu riskant sind, dann hat Mobilcom-Debitel vielleicht eine Lösung parat, die besonders interessant sein dürfte, wenn du dich sowieso nach einem neuen Mobilfunkvertrag umsiehst.

Ab sofort gibt es dort nämlich wieder die PlayStation 5 Disk Edition in Kombination mit einem Vertrag und zwei Jahren PS Plus inklusive.

Tarifoptionen im Vergleich Telekom Vodafone Funkstandard LTE LTE Datenvolumen 10 GB (10.240 MB) 10 GB (10.240 MB) Bandbreite (Down/Up, Mbit/s) 21,6 / 3,6 50 / 25 Telefonie-Flat alle Netze alle Netze SMS 0,19 € 0,19 € Vertragslaufzeit 24 Monate (danach autom. Verlängerung um 12 Monate) 24 Monate (danach autom. Verlängerung um 12 Monate) Preis (pro Monat) 41,99 € 41,99 € Zuzahlung (einmalig) 99,99 € 99,99 € Sonstiges: - freenet Hotspot Flat

Die beiden Tarifoptionen lesen sich weitestgehend ähnlich, wobei Vodafone bei der Geschwindigkeit die Nase deutlich vorn hat. Da die Wahl des Tarifs nicht zuletzt von der Netzabdeckung abhängt, solltest du dich vorher am besten informieren, wie der LTE-Empfang bei dir zu Hause und an deinen häufigsten Aufenthaltsorten so ist. Sowohl die Telekom als auch Vodafone haben dafür eigene Übersichtskarten. Aber Vorsicht: LTE auswählen nicht vergessen. Bis auf ein paar Löcher in Brandenburg und Niedersachsen sieht es aber bei beiden Anbietern ganz gut aus.

Nicht zu vernachlässigen ist auch die Beigabe von 24 Monaten PS Plus, das, wenn wir ehrlich sind, sowieso ein Pflichtkauf für jeden PS5-Besitzer ist, denn andernfalls fehlen Online-Funktionen.

Es ist vielleicht nicht die eleganteste Lösung, aber wenn deine Finger jucken, ist das Angebot sicherlich sehr vernünftig.