Schließen die neuen Chromebooks-Tablets endlich die Lücke zwischen Tablets und Laptops?

Man muss von vornherein zugeben, dass die Prämisse von ChromeOS-Tablets durchaus vielversprechend klingt: kleine, leistungsstarke Kraftpakete, die das Beste aus zweierlei Welten vereinen wollen, indem sie das schicke ChromeOS-Erlebnis mit der Portabilität eines Tablets vereinen.

So richtig durchgestartet sind die potenziellen Alleskönner bisher aber leider noch nicht ... doch das könnte sich nun schlagartig ändern.

Denn aktuelle Neuigkeiten deuten darauf hin, dass Google noch große Pläne für die Zukunft der Multitalente haben könnte. Stehen uns also womöglich alsbald die besten Chromebooks und vielleicht sogar die einige der besten Tablets ins Haus? Vielleicht ...

Grund für mein vorsichtiges Hoffen ist hierbei aber vor allem das neue Baseboard, was die Chromebook-Tablets auf das nächste Performancelevel hieven soll und derzeit auf den Codenamen "Geralt" hört. Die Geralt-Platine wird hierbei mit einem MediaTek-Prozessor ausgestattet sein und könnte schon in baldigen Nachfolgern des erstklassigen Lenovo IdeaPad Duet 5 einen festen Platz finden.

Wirklich ein Grund zur Freude?

Moment mal ... MediaTek-Prozessoren? Sind das nicht die Teile, die vor allem in den günstigen Einsteiger-Chromebooks ihre Anwendung finden? Goldrichtig! Und dennoch kann man gar nicht anders, als sich auf das zu freuen, was die neuen Geralt-Chromebooks zu leisten imstande sein könnten.

Genauer gesagt bin ich so voller Euphorie, weil uns zur Geralt-Platine bereits erste Testdaten von Geekbench vorlagen, die auf eine ziemlich beeindruckende Leistungsfähigkeit hindeuteten. Im Single-Core kommt die MediaTek-Wahl so auf solide 1020 Punkte, im Multi-Core gar auf 2252. Und ja, auch das sind jetzt keine weltbewegenden Ergebnisse, im Vergleich zum Duet 5 ist das aber noch einmal ein deutlicher Sprung nach vorn – und da hat sich bisher auch noch niemand über mangelnde Performance beschwert!

Konkret hat man hier im Vergleich zum bisherigen Chromebook-Highlight aus dem Hause Lenovo noch einmal eine Steigerung von 30-40% bereitstellen können. Und paart man eben diese Leistungssteigerung dann noch mit einem gut auf die Hardware optimierten Betriebssystem wie ChromeOS, dürften die neuen Chromebooks zweifelsfrei für eine kleine Überraschung sorgen.

Besonders freut mich zudem, dass Geralt nun auch höhere Bildschirmauflösungen unterstützt und so selbst in Premium-Chromebooks oder -Chromebook-Tablets Anwendung finden könnte. Vielleicht sogar in Chromebook X-Vertretern?

Alles in allem verspricht das Hardware-Update sowie die ersten Zahlen hierzu eine deutliche Leistungssteigerung und könnte jetzt wirklich der letzte Schritt sein, um die Kombi aus Arbeitsnotebook und Freizeitbildschirm auch in Deutschland so richtig populär zu machen. Ich jedenfalls bin gespannt, was die Zukunft der Hybridgeräte noch so im Gepäck hat!

