Chromebook X vereinfacht künftig Suche nach den besten chromeOS-Notebooks

Chromebooks mögen noch immer ein Nischendasein fristen, gehören aber für viele Nutzer schon jetzt zu den besten Laptops auf dem Markt. Nichtsdestotrotz ist die Auswahl gigantisch und es dürfte dementsprechend schwerfallen, den passenden Begleiter auszuwählen – vor allem dann, wenn man nach ganz bestimmten Spezifikationen Ausschau hält.

Vereinfachen könnte das Chromebook X, wie 9to5Google berichtet, weil der Tech-Gigant hiermit ein neues Branding für überdurchschnittlich performante Geräte aller Chromebook-Herstellter geplant hat.

Künftig kannst du den neuen Markennamen schließlich bereits auf dem Gehäuse deiner Chromebook-Wahl bestaunen. Ob wir hier den vollen Titel, also Chromebook X, oder lediglich den Buchstaben als Hinweis auf die Leistungsfähigkeit bekommen, bleibt bisher jedoch ungewiss. Nebst hierzu soll aber ohnehin der Startbildschirm Klarheit geben, da er sich noch einmal von der bisher bekannten "chromeOS"-Begrüßung unterscheiden wird.

Wie bereits angedeutet, zeichnet Chromebook X-Vertreter im Vergleich zu regulären Alternativen die höhere Leistungsfähigkeit aus. Mehr Arbeitsspeicher, hochwertige Kamera, ein erstklassiges Display und andere Vorzüge scheint das Unternehmen für die Chromebook-X-Zertifizierung zu verlangen. Und sicher werden wir in vielen X-Modellen so auch die versprochenen Intel- sowie AMD-CPU-Chips der neuesten Generation bestaunen können.



Auf den Spuren des Apfels

Chromebooks eignen sich übrigens auch perfekt als Begleiter für dein Studium! (Image credit: CC Photo Labs / Shutterstock)

Natürlich kann man Chromebooks, obwohl sie heutzutage aus der Computerwelt kaum wegzudenken sind, noch lange nicht mit den Apple-Alternativen wie dem MacBook Air oder gar einem Pro-Modell vergleichen. Nichtsdestotrotz finde ich es aber überaus spannend, dass sich auch Google inzwischen dafür entscheidet, seiner Käuferschaft zur Hand zu gehen und so Kaufentscheidungen zu vereinfachen.

Immerhin dürften wir mithilfe von Chromebook X viel leichter erkennen, bei welchem Chromebook es sich wohl eher um ein Einsteigergerät handelt und welches der Modelle tatsächlich für einige anspruchsvollere Tätigkeiten geeignet sein könnte – nicht immer ist hierfür nämlich allein das Preisschild ausschlaggebend.

Spürbar wird der Unterschied aber vor allem im alltäglichen Gebrauch sein. Mutmaßlich wird der Fokus des Unternehmens bei den X-Modellen so auf Video-Chat liegen, was bei den zahlreichen Google Meet-Updates der Vergangenheit nur logisch scheint. Entsprechend werden höhere Kameraqualität sowie Funktionen rund um Live Caption, Sprachisolierung oder aber integrierte Portrait-Unschärfe in Aussicht gestellt.

Was wir hingegen noch nicht konkret erfahren haben, ist, wann wir die neuen Notebooks erwarten dürfen. Eine nahestehende Quelle von 9to5Google lässt aber darauf hoffen, dass wir noch im laufenden Kalenderjahr mit ersten Modellen der Premium-Sparte rechnen können.

Mit ganz viel Glück wirft Google sogar einen komplett eigens erstellten Vertreter in den Ring. Und wer weiß, vielleicht gibt es so womöglich alsbald das erste Google Chromebook für Pro-Anwendungen oder Gaming? Bei all dem Trubel um letzteres darf man ja zumindest ein wenig Hoffnung haben, oder?

Und falls nicht, dann greife ich halt doch wieder zu Cloud-Gaming – auch nicht schlimm! Vor allem, weil Dienste wie der von Microsoft zunehmend ausgereifter daherkommen und sich der Game Pass (der über Cloud via Ultimate nutzbar ist) erst kürzlich einer Welle an Neuankündigungen erfreuen durfte.