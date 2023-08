Neue Chromebooks könnten kabelloses Upgrade erhalten und Bluetooth künftig überflüssig machen!

Im ständigen Bemühen, mit der breiten Konkurrenz Schritt zu halten, fügt Google kontinuierlich neue Funktionen zu seinen Chromebooks hinzu. Und eine potenzielle Neuerung könnte dem bisherigen Underdog dabei helfen, die Konkurrenz nun gar zu überflügeln. So arbeitet der Technikriese fleißig weiter an seiner "Ultra Wide Band"-Alternative, die sogar Airdrop von Apple alt aussehen lassen könnte.

Die Ultra Wide Band-Technologie ermöglicht energiearme, hochbandbreitige Kurzstreckenkommunikation zwischen (Google-)Geräten und könnte Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1 Gbit/s übertragen. Derzeit wird UWB nur bei einer begrenzten Auswahl von Android- wie Apple-Produkten eingesetzt, um beispielsweise die Position oder Bewegungen eines Gerätes zu bestimmen. GSMArena stellt allerdings korrekterweise fest, dass UWB noch viel mehr in petto hat und theoretisch auch eine echte Alternative zu Bluetooth, Wi-Fi wie auch NFC darstellen könnte.

Auf Chromebooks könnte das Feature indessen wie eine Art "Airdrop"-Funktion agieren und ChromeOS so ermöglichen, flotte Verbindungen zwischen Geräten aus dem hauseigenen Technik-Kosmos bereitzustellen. So könnte man ungestört an Projekten, Präsentationen oder Dokumenten arbeiten und diese bereits in Sekundenschnelle dem Kollegen oder Uni-Kommilitonen zusenden. Oder aber du nutzt diese Funktion, um deine liebsten Bildaufnahmen vom Pixel schnell auf dein Chromebook zu übertragen, dort in Windeseile zu bearbeiten und schließlich wieder auf dein Smartphone zu senden, wo deine Kontakte bereits auf bildhübsche Aufnahmen warten dürften!

Aktuell steckt aber auch diese Technologie noch in den Kinderschuhen, auch wenn Google bereits große Ambitionen zu haben scheint und an einer breiten Anwendungspalette tüftelt.

In jedem Fall darf man gespannt sein, was der US-Gigant hier noch alles aus dem Hut zaubert!

Interesse an weiteren Neuheiten aus dem Hause Google? Erst kürzlich begeisterte das Entwicklerteam mit einem weiteren Update für Chromebooks, welches deine Produktivität auf dem Low-Budget-Notebook in Richtung unerreichter Höhen leiten könnte.

Andererorts sorgte ein Google-Maps-Update dafür, dass insbesondere den Fans der Elektromobilität und Besitzern eines Android-fähigem Elektroautos ganz warm ums Herz werden dürfte.