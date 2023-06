Die europäischen Preise der Sony WF-1000XM5 wurden geleakt

Neue Gerüchte besagen, dass die Sony WF-1000XM5 mehr kosten werden als ihre Vorgänger. Die kommenden Kopfhörer sind der Nachfolger der WF-1000XM4, Sonys besten True-Wireless-Kopfhörern, die zu Recht ein Verkaufsschlager waren.

Die Vermutung ist groß, dass die Nachfolger noch besser sein werden, aber sie werden wohl auch mehr kosten – bis zu 15% mehr. Diese Nachricht stammt von Notebookcheck.net, das die endgültigen europäischen Preise für die Earbuds veröffentlicht hat. Dieser soll bei 319,99 Euro liegen, was die WF-1000XM5 ein gutes Stück teurer als ihre Vorgänger macht, die bei ihrer Markteinführung lediglich 279 Euro kosteten.

Aber keine Sorge: Das Anfang diesen Monats geleakte Datenblatt der neuen Sony WF-1000XM5 deutet allerdings darauf hin, dass du den Kauf nicht bereuen wirst, egal was du am Ende bezahlst.

Meinung: Deswegen freuen wir uns trotzdem über die Sony WF-1000XM5

Kurz gesagt, sie ersetzen die WF-1000XM5 die aktuell besten Earbuds, die du kaufen kannst. Und es sieht so aus, als ob die Änderungen, die auf uns zukommen, tatsächlich nützlich sind. Die Kopfhörer werden im Rahmen einer Überarbeitung mit neu gestalteten Treibern ausgestattet, die die WF-1000XM5 deutlich kleiner, leichter und bequemer machen. Im Vergleich zu den WF-1000XM4, die 7,3g wiegen, sollen sie nur 5,9g auf die Waage bringen.

Sie sollen auch besser klingen, was nur eine der drei großen Verbesserungen ist, die wir lieben. Sony verbaut zwei neue proprietäre Chips, die High-Resolution Audio und Sonys eigene DSEE Extreme Audiotechnologie unterstützen. Und dank der verbesserten Mikrofone wirst auch auch besser klingen.

Berichten zufolge werden die Sony WF-1000XM5s auch mehr Ausdauer haben. Das Batteriefach erhält einen zusätzlichen Akku, um die Lebensdauer deiner Earbuds zu verlängern. In nur drei Minuten soll er genug Power für eine Stunde Musik haben. Auch eine vollständige Aufladung im leeren Zustand ist mit zwei Stunden ziemlich schnell.

Wenn dir der Preis für all das ein bisschen happig vorkommt, dann warte mal ab. In Deutschland werden die WF-1000XM4 bei einigen Händlern durchgehend für 179 Euro verkauft. Das sind fast 30 % weniger als der empfohlene Verkaufspreis. Solche Angebote wirst du für die neuen Kopfhörer nicht sofort bekommen, aber Sony ist ein so großes Unternehmen und verkauft Produkte in so großen Stückzahlen, dass du nicht lange warten musst, bis die Händler sie rabattieren (hoffentlich).

Und wenn dir die neuen Funktionen nicht so wichtig sind, wird es wahrscheinlich einen Ausverkauf der WF-1000XM4 geben, sobald das neue Modell auf den Markt kommt, da die Händler ihre alten Bestände loswerden wollen – du solltest also in der Lage sein, ein tolles Schnäppchen für einen der besten Kopfhörer zu machen.