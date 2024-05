Google Maps får to nyttige nye funktioner i den nyeste opdatering

Der er normalt ikke langt mellem opdateringerne til Google Maps, og nu får brugerne to nye justeringer, som stille og roligt er blevet introduceret til Android-appen, og som omfatter navigation til elbiler og forbedrede vejsøgninger.

Den første er opladning af elbiler, som blev opdaget af SmartDroid (via 9to5Google): I Android-appen kan du se ladestationer i nærheden ved at trykke på den relevante filterknap under hovedsøgefeltet øverst på skærmen.

Du skal dog have indstillet din bil som en elbil for at kunne se den, hvilket du kan gøre under indstillingen Dit køretøj i Google Maps-indstillingerne. Almindelige biler er indstillet som standardkøretøjstype og viser i stedet en oversigt over benzinstationer.

En lignende opdatering blev tilføjet til Android Auto sidste år, så nu ser det ud til, at det også er kommet til Android-appen. I sidste måned annoncerede Google nogle nye AI-drevne funktioner, som skal gøre det nemmere at finde ladestandere til elbiler.

Forbedrede vejsøgninger

Google Maps markerer nu hele veje. (Image credit: Future)

Den anden Google Maps-justering, igen via SmartDroid og 9to5Googleviser dig den fulde længde af en vej markeret med blåt, når du søger efter den. Tidligere kunne man kun se en nål i midten af vejen som hjælp til at finde den.

Det giver dig en lidt bedre idé om omfanget af den vej, du leder efter - i form af hvor den starter og slutter, og hvor meget plads den fylder på kortet. Du kan selvfølgelig stadig navigere til specifikke punkter på vejen, hvis du har brug for det.

Så det er to ret små justeringer, men de burde gøre Google Maps nemmere og mere praktisk at bruge. Vi har endnu ikke hørt noget om, hvorvidt iOS vil få de samme opdateringer, men vi går ud fra, at det vil ske.

Det bliver en stor uge for Google med Google I/O 2024-eventen for softwareudviklere. begynder i morgen tirsdag den 14. maj. Så kan det godt være, at vi hører mere om kommende opdateringer til Google Maps, og du kan følge med hele begivenheden live, hvis du vil.