Google klar med prisvenlig Pixel 8a med masser af AI

I efteråret præsenterede Google sine seneste to AI-mobiler - Pixel 8 og Pixel 8 Pro. I dag lander den næste: Den mere prisvenlige Pixel 8a, som giver forbrugere mulighed for at opgradere hverdagen med de mest brugte AI-løsninger til en lavere pris.

”AI er på kort tid blevet en uundværlig makker i hverdagen for rigtig mange mennesker, og vi arbejder konstant på at gøre værktøjerne endnu mere tilgængelige, så flest mulige kan drage nytte af dem. Derfor lancerer vi nu en billigere model af vores bedste smartphone, der tilbyder mange af de samme oplevelser og smarte funktioner til en lavere pris,” siger Jesper Vangkilde, der er kommunikationschef for Google i Danmark.

Pixel 8a kommer i fire farver: Aloe (begrænset oplag), Bay, Obsidian og Porcelain. (Image credit: Google)

Kraftfuld chipset og AI kamerafunktioner

Pixel 8-serien gjorde sig bemærket med nogle heftige AI-funktioner til foto og video. Dem får man også med i Pixel 8a: Blandt andet "Audio Magic Eraser", der fjerner forstyrrende baggrundslyde i videoer, "Magic Editor", der kan ændre på blandt andet størrelse og placering af objekter i billedet, og "Best Take", der gør det muligt at justere ansigter på et gruppebillede, så alle tager sig bedst muligt ud.

Du får også en af de mest praktiske af Googles AI-redskaber med i form af "Circle to Search", hvor du blot ved at tegne en cirkel omkring f.eks. et billede, adresse eller video kan søge på det, du ser - uden at skulle skifte app. Eller brug funktionen ‘Immersive View’ i Maps for en mere detaljeret rejseplanlægning, der fx hjælper dig med at undgå køen til turistattraktioner.

Det hele er drevet af Googles nyeste og hurtigste processor, Tensor G3, som også sidder i Pixel 8 Pro. Pixel 8a er desuden udstyret med et 64-megapixel bagsidekamera, et 13-megapixel ultravidvinkel-kamera og et 13-megapixel frontkamera.

Pris og tilgængelighed

Google Pixel 8a kan fra i dag forudbestilles via Google Store og andre forhandlere og kommer på hylderne den 14. maj. Her er priserne:

Lysere og hurtigere skærm

Foruden de mange nye AI-funktioner er lysstyrken på displayet også blevet hævet med 40 procent sammenlignet med forgængeren, Pixel 7a. Opdateringshastigheden på skærmen er hævet fra 90 til 120 Hz. Også indpakningen har fået et løft med matteret overflade, en poleret aluminiumsramme samt en IP67-certificering, der garanterer høj beskyttelse mod både væske og støv.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig for at modtage daglige nyheder, anmeldelser, meninger, analyser, tilbud og mere fra teknologiens verden. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Specifikationer

Lagerplads/hukommelse: 128GB/8GB og 256GB/8GB

Farver: Aloe (begrænset oplag), Bay, Obsidian og Porcelain

Mål: 152,1 høj x 72,7 bred x 8,9 dyb (mm)

Vægt:188 g

Batteri 4492 mAh

Vandtæt: Ja, IP67 støv- og vandafvisende

Trådløs opladning: Ja

Opdateringer: 7 års opdateringer af OS, sikkerhed og funktioner

6,1" Actua-skærm 1080x2400 OLED ved 430 PPI

Billedformat: 20:9

Opdateringshastigheden: 120 Hz

Corning GorillaGlass 3-coverglas

Lysstyrke: Op til 1400 nits (HDR) og op til 2000 nits (peak lysstyrke)

Google Pixel 8a (Image credit: Google)

Se priser på Pixel 8 Pro og Pixel 8