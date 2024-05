Google I/O 2024 i dag 14. maj - her er vores forventninger

Den store dag er fastlagt: Google I/O 2024 begynder tirsdag den 14. maj kl. 19.00 dansk tid og fortsætter den følgende dag.

Hvis historien gentager sig, vil CEO Sundar Pichai være vært for keynoten i Shoreline Amphitheatre i Mountain View, Californien. Det var der, sidste års begivenhed fandt sted og året før det. Det vil blive sendt foran et live-studiepublikum, og selvfølgelig vil alle kunne se begivenheden, mens den udfolder sig via livestream.

Ingen ved, hvad der vil blive afsløret på Google I/O 2024. Teknologigiganten droppede pludselig nyheden ud af det blå efter at have lagt et interaktivt puslespil ud på sin hjemmeside. Men på trods af de begrænsede oplysninger kan vi spekulere i, hvad vi måske får at se ved begivenheden, fordi virksomheden har givet hints i de sidste par måneder eller deromkring.

Det mest oplagte valg her er kunstig intelligens. Selv om vi kun er et kvartal inde i året, har 2024 været et stort år for Google AI. Vi så lanceringen af Gemini-modellerne, brandets helt egen LLM, samt rebrandingen af flere andre AI'er under navnet Gemini. Forvent at se flere demonstrationer af, hvad teknologien vil kunne gøre i den nærmeste fremtid. Vi kunne også finde mere information om den mystiske Gemma, som er planlagt til at være open source-versionen af storebror Gemini.

Det er muligt, at Pichar eller en af værterne vil tale om at forbedre deres AI's ydeevne. Hvis du ikke er klar over det, har Gemini haft nogle problemer på det seneste med, skal vi sige, unøjagtige skildringer af etniske grupper. Desuden ser det ud som om hallucinationer fortsat vil være et problem (hvor AI simpelthen selv finder på ting ud af den blå luft).

Ny hardware og Android 15 præsentation

Når det gælder hardware, havde vi egentlig forventet, at Google ville præsentere mellemklassemobilen Pixel 8a til Google I/O 2024. På I/O 2023 blev Pixel 7a afsløret, så det ville have givet mening at Google gentog successen igen i år. Men dét skete som bekendt ikke, og Pixel 8a blev lanceret i begyndelsen af maj.

Vi kan også forvente at se lanceringen af Android 15. I midten af februar blev Android 15 developer preview lanceret, hvilket gav verden den første mulighed for at få fingrene i det kommende styresystem. Vi ved meget lidt om styresystemet, men vi forventer blandt andet, at widgets på låseskærmen vender tilbage som længe ventet, og at man kan gemme apps, så de åbner i par.

Vi er næsten sikre på at få præsenteret nye AI-apps eller -funktioner og Android 15 på Google I/O 2024, men ud over de to ting, er det ren spekulation.

For eksempel kunne vi godt tænke os at se en lancering af hardware som Pixel Watch 3 eller noget i den sti. Men Pixel Watch 2 blev ikke annonceret på I/O 2023; det blev i stedet først afsløret senere på året under Made By Google-eventet i oktober.

Det samme gælder for Pixel Tablet 2. Efter at have netop at have annonceret, at Pixel Tablet kommer til salg uden dock, er det meget tvivlsomt, at Google vil konkurrere med sig selv ved at lancere en ny tablet. Så den gemmer virksomheden nok til en anden dag. En ny Google Chromecast er også blevet nævnt som en mulighed. Her er vi håbefulde, for den gamle version kan godt trænge til en opgradering. Men ud over det, er vi ikke alt for optimistiske omkring lanceringen af nye Google hardware-produkter.

Det kan dog være, at vi får nye Workspace-værktøjer, nye Android 14-funktioner og den slags at se. Men mest af alt kommer det nok til at handle om Googles AI i form af Gemini.

Hvis du vil se med, kan du gøre det ved at registrere dig hos Google Online. Alle kan tilmelde sig (hvis de har en udvikler konto hos Google), og det koster ikke noget. It lets you stay up-to-date on the schedule and what content will show up.