YouTube følger i sporene på Netflix med interaktive TV-serier

Netflix-serien Bandersnatch har vist sig at være så populær hos seerne, at den nu også har inspireret Google til at ville producere interaktivt TV. Eftersigende skulle der allerede være planer om at tilføre ”Vælg Dit Eget Eventyr”-agtige programmer på søgegigantens egen streaming-tjeneste.

Ifølge Bloomberg er Google i gang med at oprette en ny afdeling under YouTube, som skal udvikle de originale interaktive programmer, som skal konkurrere med Netflix.

Afdelingen ledet af Ben Relles skal samtidig producere live-programmer til videoplatformen. Relles har tidligere haft ansvaret for YouTubes reality og dokumentar-programmer.

Tag styringen

Så sent som i november 2018 kunne The Hollywood Reporter afsløre, at YouTube ville skrue ned for sit originale skrevne indhold fra 2020. Dengang blev det rapporteret, at den ansvarlige for platformens originale indhold, Susanne Daniels, allerede var begyndt at informere de kreative partnere om beslutningen, hvilket nogle hævder skyldtes en ”en markant reducering af budgettet”.

Den beslutning lader til at være delvist ophævet. ”VI har nu nogle fantastiske nye værktøjer og muligheder for at skabe og fortælle interaktive historier med flere lag,” fortalte Daniels til Bloomberg. ”Ben har en intuitiv og erfaren forståelse for hvordan platformen kan forbedre indhold, hvilket gør ham til det perfekte valg til at udvikle denne spændende nye afdeling.”

Ifølge Bloomberg, er YouTube stadig i gang med at udvikle originalt indhold, har købt projekter fra producere og vil annoncere en ny række af originale serier under et event i New York i næste måned.