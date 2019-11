VPN-deal: Spar 73% på cybersikkerhed hos en af verdens bedste VPN-udbydere

Hvis du går og tror, at du er nødt til at vente til Black Friday for at få fingre i alle de bedste tilbud og rabatter, må du heldigvis tro om igen. For IPVanish er nu på banen med et 'Cyber Sale', hvor du kan få 73% rabat på et årsabonnement.

Det betyder, at du kun skal slippe 3,25 dollars (ca. 22 kr.) per måned for at få dækket alle dine VPN-behov i de næste 12 måneder.

Det er en super pris på en VPN-tjeneste sammenlignet med andre udbydere, og så er der tilmed tale om et produkt, vi virkelig godt kan lide: Vi rangerer i øjeblikket IPVanish som den næstbedste på vores top-liste over VPN-tjenester i 2019.

Klik her for at få IPVanish VPN med hele 73% rabat

Vi har testet og vurderet hundredevis af de bedste VPN-udbydere på nettet, så IPVanish har gjort det fantastisk godt i forhold til konkurrenterne for at opnå en andenplads.Tjenesten smyger sig ikke alene uden om geoblokeringen på Netflix (perfekt for streamere, der ønsker adgang til endnu mere indhold), men har også servere i over 75 lande, 1.300+ anonyme VPN-servere og meget mere.

Rabatten gælder ved et abonnement for et år, hvilket betyder, at du får de næste 12 måneders cybersikkerhed til nedsat pris. Men VPN-tilbuddet – der er et af markedets bedste – slutter mandag den 2. december, så det gælder om at slå til, inden det udløber.

Er du usikker på, om det her er den rette VPN for dig? Så tjek vores guide til de bedste VPN-løsninger i 2019

Læs mere om det fremragende VPN-tilbud:

IPVanish VPN | 73% rabat | 12 mdr. | 3,25 $ per md.

IPVanish ligger nummer to på TechRadars VPN-topliste og er tilgængelig for de fleste, da tjenesten understøtter en bred vifte af platforme, herunder Windows, Mac, Android, iOS og Fire TV. Den understøtter også P2P, hvilket betyder, at du vil være i stand til at downloade fra en lokation i nærheden, så du får de bedst mulige hastigheder. Og hvis du bliver i tvivl om noget, eller har spørgsmål, har du adgang til kundesupport døgnet rundt. Bemærk, at der betales forud, så du skal altså af med de i alt 39 $ på én gang.

Se tilbud

Er IPVanish god?

Kort og godt... ja! IPVanish er en overbevisende VPN-udbyder, der beskytter dit onlineliv, sikrer dig hurtige hastigheder og har nul logging af hensyn til dit privatliv og din cybersikkerhed. En log er alt, hvad der kan knyttes til din identitet, så nul-registreringspolitikken giver dig mulighed for at browse og streame løs i al anonymitet. Hvis onlinesikkerhed er din største bekymring i forhold til en VPN, kan IPVanish og dens nul-registreringspolitik altså være ideel for dig.

Som om det ikke var nok, så understøtter IPVanish tilslutning af op til ti enheder samtidigt. Og i modsætning til de fleste VPN'er behøver enhederne ikke at være kontoejerens, men kan tilhøre hvem som helst i din husstand. Så teknisk set kan en enkelt konto altså dække din partner, børn, venner – eller hvem, du end vælger. Fremfor at oprette flere separate konti, kan I altså nøjes med én, hvilket gør løsningen yderst økonomisk.

Vil du vide mere om tjenesten, kan du læse videre i vores dybdegående anmeldelse af IPVanish

Det kan du med en VPN

VPN står for virtuelt privat netværk og giver dig mulighed for at surfe sikkert på internettet og omgå geo-begrænset indhold. Hvis du for eksempel gerne vil se et Netflix-show eller en film, der er geobegrænset til bestemte lande, kan du omgå blokeringen og få adgang til indholdet via en VPN-forbindelse. En VPN ændrer din IP-adresse, så din enhed bliver narret til at tro, at den befinder sig et andet sted.

Er streaming din vigtigste årsag at anskaffe dig en VPN? Så tag et kig på vores guide til de bedste VPN-tjenester til Netflix.

Bortset fra at omgå geo-begrænset indhold er en VPN desuden væsentlig i forhold til at opretholde cybersikkerhed, hvilket er endnu grund til, at tjenesterne bliver mere og mere populære. En VPN anvender krypteringsteknologier, som kort sagt gør, at du browser anonymt. Så hvis du er bekymret for din cybersikkerhed, er en sikker VPN-udbyder helt klart vejen frem.