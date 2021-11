Velkommen til Black Friday: Her er danskernes favoritelektronik

År efter år ligger elektronik højst på listen over de varer, vi går efter under Black Friday i Danmark. I år er ingen undtagelse, og ud af de de 10 mest populære kategorier indtager elektronik såsom mobiltelefoner, høretelefoner og TV halvdelen af pladserne.

Herunder ses top 10 listen over de mest populære elektroniske kategorier hos PriceRunner lige nu.

(Image credit: PriceRunner)

Pricerunner har også kigget på falske tilbud. Et falskt tilbud vil sige, at butikkerne først hæver prisen i løbet af efteråret for så at sænke prisen under Black Friday. Dermed ser prisfaldet større ud end det i virkeligheden er.

Det gælder ikke mindst inden for elektronik, hvor PriceRunner har kigget nærmere på, hvor stor andelen af falske tilbud er.

Analysen viser, at fire ud af fem elektroniske varer har en andel af falske tilbud på 20% eller mere.

”Det er opsigtsvækkende, at 80% af al elektronik har en høj andel af falske tilbud. Elektronik er det, som danskerne i høj grad går efter under Black Friday, og der er altså også en høj andel af varer, som er blevet sat op i pris i løbet af efteråret for så at blive sat ned lige op til Black Friday. Det stiller store krav til forbrugerne at gennemskue tilbudspriserne,” siger forbrugeranalytiker hos PriceRunner Katrine Barslev.

Populære varer som grafikkort, tablets og PlayStation 5 spil har en meget høj andel, hvor en tredjedel af priserne er sat op inden Black Friday for så at blive sænket igen i løbet af Black Week. Det giver indtryk af, at besparelsen er større end den reelt er.

(Image credit: PriceRunner)

Der er dog ingen grund til at fortvivle helt, for med lidt sund fornuft er det let at holde styr på, om prisen er ægte eller falsk.

”Black Friday er stadig årets billigste dag, og hvis du forbereder dig ordentligt, kan du gøre en god handel. Tjek prishistorik for at se, om du faktisk sparer penge, og hold øje med flere butikker, eller sæt en prisovervågning, så du får den model og konfiguration, som du er ude efter,” siger Katrine Barslev.