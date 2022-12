USA forbyder TikTok

Det populære – men også stormombruste – kinesiske sociale medie TikTok er blevet forbudt på alle enheder tilhørende ansatte i Repræsentanternes Hus.

Det skriver Reuters ifølge Computerworld, og henviser til administrationen i Repræsentanternes Hus.

Repræsentanternes Hus er det ene af de to kamre i den amerikanske kongres, som er den føderale lovgivende forsamling i USA.

Beslutningen følger et lovforslag, der snart træder i kraft og forbyder den kinesiske app på amerikanske regeringsenheder, lyder det.

TikTok-app’en anses for at være ”højrisiko grundet en række sikkerhedsproblemer,” lød det tirsdag i en meddelelse fra Repræsentanternes Hus’ Chief Administrative Officer (CAO), og derfor skal app’en slettes fra alle enheder, som Repræsentanternes Hus har ansvaret for. Det skriver Computerworld.

Beslutningen kommer i forlængelse af flere skridt, som flere amerikanske delstatsregering har taget i retning af at forbyde TikTok, der ejes af det Beijing-baserede ByteDance, på deres enheder.

Mindst 19 amerikanske stater har indtil nu – som minimum - delvist blokeret app’en på enheder, som delstaterne har ansvaret for. Det sker af frygt for, at det kinesiske styre kan bruge video-app’en til at overvåge amerikanere samt censurere indhold på app’en.

I en bestemmelse, der er en del af den seneste amerikanske finanslov, og som blev vedtaget i forgangne uge, lyder det, at appen skal forbydes på føderalt håndterede enheder.

Denne bestemmelse træder i kraft, når den amerikanske præsident Joe Biden underskriver den nye lovgivning. Det skriver Computerworld.

I beskeden, som medarbejderne i Repræsentanternes Hus modtog fra CAO tirsdag, lyder det, at enhver, der har TikTok-appen på deres enhed ville blive kontaktet i forbindelse med at slette appen og blive oplyst om, at fremtidige downloads af appen vil være ulovlige.

De amerikanske lovgivere har – ud over at forbyde TikTok på regeringsenheder – også fremsat et forslag, der skal munde ud i et landsdækkende forbud mod appen. Det skriver Computerworld.