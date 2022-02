Dette TikTok søvnhack hjælper dig med at falde i søvn på 2 minutter

Hvis du har problemer med at falde i søvn, er du ikke alene, og lige nu går en søvnteknik viralt på TikTok. Den militære søvnmetode blev oprindeligt designet til at hjælpe amerikanske kampsoldater med at falde i søvn inden for to minutter, og nu er den dukket op igen takket være TikTok fitnesseksperten Justin Agustin.

Influenceren delte en video, hvor han beskriver sin egen erfaring med den militære søvnmetode, og hvordan den kan hjælpe dig med at falde i søvn på to minutter. Vi har selv prøvet det, og det virker - til sidst.

Som Agustin også siger, kan det tage op til seks uger for denne søvnteknik at blive mest effektiv, men den er super-afslappende fra start. Og at være afslappet er en af de bedste måder at hjælpe dig selv til at sove.

Sådan prøver du denne virale TikTok-søvnteknik i aften...

Sådan bruger du den militære søvnmetode i nat

Ligesom andre søvnteknikker baseret på vejrtrækning, har denne fokus på at slappe af i hele din krop og berolige dit sind. Det gør du ved at fokusere på din vejrtrækning og slippe al spænding fra dine muskler.

Her er, hvad du skal gøre:

1. Slap af i dine ansigtsmuskler og fokuser på din vejrtrækning (hold den stabil og langsom)

2. Slip dine skuldre, så al spænding forløses, hold dine arme løse og dine fingre afslappede

3. Træk vejret dybt og langsomt ud, slap af i dine ben og fødder og slip alle spændinger, der holdes fast der

4. Bøj og slip derefter dine fødder, og forestil dig en varm følelse, der rejser fra dit hoved og ned til dine tæer

5. Mens du gør dette, skal du rense dit sind for alle tanker. For at gøre dette, kan du forestille dig et af følgende to billeder:

Du ligger på ryggen i en kano, der roligt flyder på en uberørt sø med en klar blå himmel over dig

ELLER

Du ligger i en blød, sort fløjlshængekøje i et stille, kulsort rum

Dit sind vil forsøge at vandre, så når det gør det, skal du gentage følgende ord stille i 10 sekunder, før du vender tilbage til visualiseringen og din dybe vejrtrækning: 'Tænk ikke. Tænk ikke. Tænk ikke.’

Hvor længe skal du øve denne søvnteknik

For at det skal være fuldt effektivt, bør du øve denne søvnteknik hver nat i seks uger. Du skal opbygge dens kraft, ligesom en vane eller muskel, og jo mere du gør det, jo mere vil din hjerne opfange signalet om, at det er tid til at sove.

Agustin hævder, at 96% af mennesker, der mestrer den militære søvnmetode, er i stand til at falde i søvn inden for to minutter efter, at øvelsen er påbegyndt. Abonnenter på hans kanal har haft en blandet reaktion på teknikken, hvor nogle hævder, at den virker 100%, mens andre siger, at den nogle gange virker. Men de er alle enige om, at det hjælper dem med at falde i søvn meget hurtigere end normalt.

Vi har prøvet den militære søvnmetode før, og det har virket for os, men vi har også en afslappende sengetidsrutine på plads, der sætter os i en meget afslappet tilstand, inden vi går ind i soveværelset.

Så det ville være vores største råd her: prøv bestemt den militære søvnmetode – den er gratis, nem og meget afslappende, så du har ikke noget at tabe – men giv dig selv den bedste chance for succes ved at slukke for al teknologi og gøre noget beroligende i timen før sengetid. På den måde bliver du ikke overstimuleret, og du vil være mere modtagelig for denne teknik.

For at sikre, at du er så komfortabel som muligt, skal du også sørge for at have den bedste madras til din krop og en behagelig pude. Og du kan holde øje med, hvor godt du sover efter at have brugt den militære søvnmetode, med en af de bedste søvn trackers.