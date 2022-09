Twitter klar med længe efterlyst funktion

Den korte og hurtige besked på først 140 og siden 280 tegn har været definerende for det sociale nyhedsmedie Twitter, hvor tanker hurtigt kunne ryge ud i net-æteren.

Men fra denne måned er Twitter i færd med at bringe en ’rediger’ mulighed til platformens betalende brugere. Det skriver Computerworld.

Ifølge mediets selv er ’rediger’, eller på engelsk ’edit’, -funktionen tiltænkt stave- og slåfejl eller manglende tags, hvorfor den også er begrænset til en halv time efter udsendelse af ens tweet.

”Vi håber på, at med muligheden for at redigere et tweet, vil gøre Twitter mere tilgængelig og mindre stressende. Du bør kunne deltage i debatten på en måde, der giver mening for dig, og vi vil blive ved med at opfinde måder der fjerne besværet ved at ytre sig,” lyder det ifølge Computerworld i en meddelelse fra selskabet.

For at kunne redigere sine tweets kræver det i øjeblikket et Twitter Blue-medlemskab, hvor funktionen i øjeblikket afprøves hos de betalende brugere.

Redigerings-funktionen skal ifølge selskabet afprøves over de kommende måneder. Det rapporterer Computerworld.