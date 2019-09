The Walking Dead vender tilbage

Hvis du hører til de mange millioner Walking Dead-fans verden over, der ikke kan få nok af den tidligere politibetjent Rick Grimes' kamp mod zombierne, så kan du godt begynde at glæde dig.

Sæson 10 af den populære serie har nemlig sæsonpremiere i USA den 6. oktober – og allerede den følgende aften (dansk tid) kan du faktisk se den her i Danmark. Det er på streamingkanalen Xee, hvor du i øvrigt også kan finde de ni foregående sæsoner.

Er du ikke lige med på, hvad Xee er for en kanal, så kan vi fortælle, at Xee er et resultat af et samarbejde mellem YouSee og det amerikanske selskab Fox. Kanalen startede i januar i år, og den er tilgængelig for alle YouSees kunder, der kan se den både som tv-kanal og via streaming på web, app og tv-boks.

Talking Dead vender også tilbage

Allerede fra starten af kanalens historie blev The Walking Dead en af de mest streamede serier på Xee.

Og er det ikke nok med selve serien, så kan du også denne sæson se talkshowet Talking Dead, hvor værten Chris Hardwick diskuterer den nyeste udvikling i serien sammen med seriens skuespillere og folkene bag horror-serien. Talkshowet sendes efter hvert afsnit af serien.

Med hensyn til handlingen i den kommende sæson, så beskriver Xee den sådan her:

"I sæson 10 er det blevet forår, men dønningerne fra Alphas forfærdelige magtdemonstration har tydeligt berørt de små, sammenslåede samfund. De må modvilligt respektere de nye grænser, men i det skjulte forbereder de sig på en måske uundgåelig kamp. Det store spørgsmål er, om civilisationen reelt kan overleve i en verden fyldt med Walkers."

Og skulle ovennævnte ikke være nok til at lokke dig over på den forholdsvis nye kanal, så er det værd at bemærke, at du blandt andet også finder Premiere League-fodbold og Bundesliga-fodbold på Xee.

Xee viser første afsnit af The Walking Dead den 7. oktober kl. 22, og derefter vil der komme et nyt afsnit på både tv og streamingtjenesten hver mandag.