Bundesligaen rykker ind hos Xee

Følger du danske fodboldspillere som Andreas Poulsen i Borussia Mönchengladbach, Yussuf Poulsen i RB Leipzig og Thomas Delaney i Dortmund, vil det sikkert interessere dig at høre, at YouSees tv- og streamingkanal Xee snart begynder at vise en af eftermiddagens lørdagskampe fra den tyske Bundesliga.

Xee sparker dækningen i gang lørdag den 14. september kl. 15.30, hvor de viser kampen mellem Borussia Dortmund og Bayer 04 Leverkusen, og den efterfølgende lørdag gælder det så et opgør mellem FC Bayern München og FC Köln.

Tv- og streamingkanalen sikrede sig for nylig halvdelen af kampene i den engelske Premier League og havde i debutweekenden for knap et par uger siden 107.000 danske seere til søndagens kamp mellem Manchester United og Chelsea. Så for Xee giver det god mening at udvide kanalens fodbolddækning:

"Selvom Bundesligaen ikke har lige så mange danske seere som Premier League, så har også den tyske fodboldliga en del danske fans, og vi er glade for, at vi nu kan give dem muligheden for at følge nogle af de spændingsfyldte tyske opgør og ikke mindst se, hvordan danske fodboldspillere som Thomas Delaney og Yussuf Poulsen klarer sig i deres klubber," lyder det i en pressemeddelelse fra Pil Gundelach Brandstrup, der er kanalchef på Xee.

Den forholdsvis nye kanal, som YouSee og amerikanske Fox står bag, kan ses af alle YouSees tv-kunder og er desuden tilgængelig for kunder hos Stofa, Boxer, Viasat og Fullrate.