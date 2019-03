Premiere League skifter boldbane i Danmark

Hvis du tilhører den gruppe af entusiastiske danske fodboldfans, der er skiftet til streamingtjenesten Eurosport Player for at se Premiere League, så sidder du tilbage med en lang næse ved starten af næste sæson.

Discovery Networks Denmark, der er ejer af Eurosport-kanalerne har nemlig mistet rettighederne til at vise engelsk fodbold.

I stedet er YouSee sprunget ind på banen med deres nye tv- og streamingkanal, Xee, og har købt rettighederne til Premiere League fra og med sæson 2019/2020.

Det betyder, at du nu i stedet for at skulle betale ned til 82,50 kroner om måneden for at nyde Eden Hazard, Mohamed Salah, Christian Eriksen og de andre stjerner i verdens bedste fodboldliga, nu skal op på et meget større beløb for at gøre lørdagen til den bedste streamingdag i ugen.

Det bliver enten dyrere – eller gratis

Det er Nordic Entertainment Group, som blandt andet ejer TV3 og har rettighederne til engelsk fodbold, der har fravalgt Discovery Networks Denmark og kastet sig i armene på YouSee i stedet.

Konsekvensen er, at du fremover skal have abonnement hos YouSee, og det koster minimum 299 kroner om måneden – så det er et hak i pengepungen, der kan mærkes.

Har du i forvejen et abonnement hos den gamle telegigant, kan du til gengæld glæde dig. Så får du nemlig den nye streamingtjeneste Xee med gratis og har dermed adgang til halvdelen af de 232 kampe, der bliver sendt i Danmark, uden at skulle gribe ned i foret.

En anden mulighed for at se Premiere League er fortsat at købe et abonnement på Viaplay Sport, og her skal du "kun" af med 289 kroner om måneden. Til gengæld får du så også adgang til Champions League, amerikansk fodbold, Formel 1, tysk fodbold og andre sportsudsendelser.

Samme kommentatorer

Uanset, hvilken tjeneste du vælger, så får du TV3 Sports kommentatorer at høre, for det vil være TV 3, der kommer til at producere alle kampene – og det kan man så mene om, hvad man vil.

Der er ingen tvivl om, at det er et hårdt slag for Discovery Networks Denmark, der havde satset på Premiere League i kampen om streamingmarkedet, hvor digitale tjenester som Netflix, HBO Nordic, Viaplay, TV 2 Play, DR TV – og nu også snart Apple – i disse år kæmper ufatteligt hårdt om at få tag i seerne. Næsten hver måned byder på nye erobringer og lanceringer, fordi det gamle flow tv-marked er ved at falde sammen.

Hvor det ender henne alt sammen, er svært at gætte på, men ét er sikkert: Flow-tv har fremtiden bag sig.