Apple ventes at afsløre sin video streaming-tjeneste d. 25. marts

Apple er klar til at råbe ”Action” og lancere deres længe ventede video streaming-tjeneste – i et forsøg på at konkurrere med Netflix – hvis vi skal gå ud fra invitationerne til deres næste store event, som blev sendt ud i dag.

Den næste Apple keynote finder sted d. 25. marts og har ifølge Engadget og øvrige medier fået titlen ”It’s show time”.

Det ser ud til, at Apple vil bringe Hollywood til deres hovedkvarter i Silicon Valley, hvor eventet vil blive afholdt i deres eget Steve Jobs Theater i Cupertino.

Kan Apple lokke Hollywood-giganter til, som Netflix har gjort? Apple har allerede brugt mange penge på sin nuværende video-platform, med budgetter på over 1 milliard dollars for at sikre store navne. Naturligvis har Netflix brugt otte gange så meget i 2018 og det før Disney også valgte at annoncere sin egen tjeneste.

Prisen på et abonnement til tjenesten er endnu det største mysterium, men nogle rapporter hævder, at det vil blive billigere end netflix og forventes at blive lanceret før Disney+ i slutningen af 2019. Med så mange Apple TV og iPhones på markedet, er der måske også plads til Apple.

Apples event d. 25 marts: hvad kan vi forvente

Apple forventes at introducere nye medieformater til deres voksende økosystem af ydelser. For det første kan du forvente en magasintjeneste'Apple News Magazines' afledt af virksomhedens opkøb af Texture . Tjenesten som tidligere gik under navnet ”Magasinernes Netflix” giver dig en samling magasiner og blade hver måned til en lav pris.

Derudover ventes Apples unavngivne video streaming-tjeneste at bringe mange kendte ansigter til eventet. Vi har tidligere nævnt aftaler med Oprah, Jennifer Anniston, Reese Witherspoon, J.J. Abrams, Steven Spielberg med mere.

Ligesom Netflix Originals, vil Apple kunne tilbyde TV og film-indhold via sin (nogle gange lidt tomme) TV app.

Er der mere? Vi er netop nået op på femte udgave af udviklerbetaen af iOS 12.2, hvilket betyder, at vi nærmer os lanceringen. Apples nye magasin- og video-indhold kan gøre debud på den færdige udgave af iOS 12.2.