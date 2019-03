Ny mulighed for at streame Formel 1 i Danmark

Herhjemme har det tidligere været sådan, at hvis du ville se Formel 1, så var det hos Viaplay, at det foregik. Sådan er det ikke længere. Som noget nyt har du til denne sæsons Formel 1-løb, der starter på fredag, muligheden for at vælge en alternativ streamingtjeneste, hvis du er interesseret i at følge Kevin Magnussens kamp for at følge med Hamilton, Vettel, Verstappen og de andre top seks-hold.

(OBS: Links i denne artikel kan henvise til sider på engelsk.)

Formel 1 lancerede sidste år deres egen streamingtjeneste, F1 TV Pro, men det er først nu, at vi for alvor kommer med herhjemme. Det betyder, at du får adgang til dækning af hele sæsonen med on-board kamera fra alle racere. Det gælder til løb, træning og kvalifikationerne, ligesom du også får interviews og pressekonferencerne at se.

Prisen for den nye tjeneste er noget billigere, end vi er vant til. En hel sæson for F1 TV Pro koster årligt cirka 820 kroner – eller 104 kroner om måneden. Der er altså noget at spare ved et abonnement på et helt år.

Men du kan endda gøre det endnu billigere ved i stedet at abonnere via Apple App store. Det er en smule mystisk, men lige nu kan du her købe det samme abonnement som ovenstående for 579 kroner – eller 69 kroner om måneden. Til gengæld gælder det jo så kun for ejere af iOS-enheder, og en anden ulempe er, at du ikke er i stand til at Chromecaste, så du skal have fat i Apple TV, hvis du vil have billederne op på den nye OLED-skærm.

Mere sport og dansk fokus

Ulempen ved at vælge at abonnere direkte til F1 er, at du går glip af de danske kommentatorer. Det vil sige, at du skal være skarp til engelsk for at følge med, ligesom du så heller ikke får det fokus på Kevin Magnussen, som Viaplay Sport har. Med al respekt for Kevin Magnussen, så har det store udland mere fokus på top-kørerne.

Så kan du ikke undvære det danske sprog, må du til gengæld gribe lidt længere ned i foret. Et abonnement hos Viaplay Sport koster 289 kroner om måneden. Til gengæld får du meget for pengene: Du får livestreaming fra pitten, under træning og under løbet. Du får Driver Tracker Channel, hvor du kan holde styr på alle Formel 1-kørerne.

Hertil kommer Onboard Camera Channel, Timing Information Channel samt Highlights Channel, så der er ikke et eneste øjeblik eller en eneste statistik, du går glip af.

En anden fordel ved at vælge Viaplay Sport er, at du også får adgang til blandt andet fodbold fra Premiere League, Bundesligaen, Champions League samt amerikansk fodbold fra NFL.

Og så er det med Viaplay Sport i øvrigt ligegyldigt, hvor du befinder dig i Europa. Det betyder, at du ikke har behov for en VPN-tjeneste, hvis du er ude at rejse.

Er du herhjemme og vil se billederne på din fladskærm, kan du klare det via Chromecast.