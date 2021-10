Den globale tech-mangel truer julen

Hvis du håber at finde flere gode tilbud på eftertragtet teknologi som f.eks. en PS5 eller en ny MacBook på udsalg ved årets Black Friday eller Cyber ​​Monday, så er det måske tid til et hårdt reality-tjek.

Silicium, et element til stede i næsten alle større tech-produkter i dag, er en mangelvare på grund af stor efterspørgsel og fremstillingsproblemer forårsaget af Covid-19-pandemien. Dette har resulteret i, at produktionsomkostningerne er steget med alarmerende 300 %, som rapporteret af Bloomberg. Mangel på silicium = mangel på produktlagre til alt, hvad det bruges til, betyder, at årets største udsalg kan gå hen og blive en skuffelse.

Udsolgt og kort tid

Der er et par grunde til, at dette vil påvirke detailhandlere i løbet af de kommende måneder. For det første er denne prisinflation et resultat af en høj efterspørgsel, der hænger sammen med lav tilgængelighed, som vi allerede er klar over. Et eksempel er, hvor svært det er at købe bestemte produkter som nogle af de bedste grafikkort lige for tiden.

Og selvfølgelig er det sådan, at hvis produktionen bliver dyrere for producenterne, er det forståeligt, at de er mindre tilbøjelige til at give en god rabat på deres bedst sælgende produkter lige op til jul. I producenternes øjne er det jo sådan, at deres bedste producenter nærmest sælger sig selv.

Der er også en hel del, der tyder på, at virksomheder i tech-industrien står over for en hård periode, hvor virksomheder som Nvidia og AMD begge oplyser, at den nuværende produktion kæmper med efterspørgslen af ​​silicium i hele tech-verdenen, hvor det er sandsynligt, at situationen først bliver bedre i andet halvår af 2022 (!!). Faktisk forudser Intels administrerende direktør, Pat Gelsinger, at vi måske ikke vil se en forbedring i tilgængeligheden af ​​chips før i 2023.

Vi har tidligere rapporteret om, at på trods af massiv vækst i Mac-forsendelser i begyndelsen af ​​2021 - en stigning på 115 % i 1. kvartal af 2021 for at være præcis, der uden tvivl var drevet af udgivelsen af ​​den nye MacBook Air og 13-tommers MacBook Pro med Apples M1-chip - vil nye Mac-forsendelser sandsynligvis se et stort dyk i første halvdel af 2022 ifølge Apple-analytiker Ming-Chi Kuo.

Næsten alt elektronik bruger silicium i disse dage - lige fra biler og spillekonsoller til smarte husholdningsapparater og computerkomponenter, så det globale produktionsapparat har mere eller mindre stillet sig op i en lang kø for at få fat i den begrænsede mængde silicium, der produceres.

Da produktionsudfordringerne næppe bliver håndteret i de næste par måneder, så produktionen kan øges, og da nyheden om, at selve produktionen bliver stadig dyrere, nu er ude, er det sandsynligt, at du får meget svært ved at få fingrene i produkter som PS5 eller et GeForce RTX 3080 grafikkort til fuld pris - og da slet ikke med nogen form for rabat.

Vi kan forvente, at producenterne umiddelbart vil absorbere meromkostningerne ved det dyrer silicium. Men hvis Sony skal betale betydeligt mere for at producere nok konsoller til at imødekomme Black Friday- og juleefterspørgslen, vil Sony sandsynligvis ikke reducere prisen på et produkt, der allerede er meget efterspurgt, og derved at reducere sit overskud yderligere.

Analyse: Vær opmærksom, men gå ikke i panik

(Image credit: Future)

Vi har rapporteret om problemerne omkring siliciumproduktion nu i flere måneder, så lad være med at håbe på, at situationen snart vil blive bedre. Dette er ikke et problem, der let kan løses, da en blanding af forskellige faktorer har skabt dette kaos, så vi kommer desværre nok bare til at måtte leve med det et stykke tid endnu.

Hvis du vil købe teknologirelaterede gaver i den kommende tid, skal du holde øje med den aktuelle tilgængelighed. Hvis det, du er på udkig efter, har været udsolgt i flere uger, eller blev frigivet i de sidste par måneder, vil du måske prioritere at købe det, når den første lejlighed byder sig for at vente på og se, om du kan spare penge ved Black Friday eller Cyber ​​Monday.

Der vil være dem, der venter på udsalgene uanset hvad, så selvom det meget eftertragtede produkt, du har holdt øje med i et stykke tid, ikke fås med rabat, kan konkurrencen blive hårdere, jo længere du venter.

Dette gælder ikke kun for tech-produkter - man bør altid bruge sund fornuft og undersøge tingene, før man køber. Det er ikke umuligt, at produkter som soundbars og hovedtelefoner vil være tilgængelige til en lavere pris i de kommende uger, så tjek til et par forskellige online-forhandlere og tilføje nyt til dig selv eller dit hjem nu.