Surprise! Samsung Galaxy S21 lanceres 14. januar – en måned tidligere end forventet

Lanceringsdatoen for Samsung Galaxy S21 er allerede:14. januar. Det er der, Samsung er vært for Galaxy Unpacked 2021-pressekonference, så som hører sig bliver præsentationen en virtuel begivenhed.

Helt præcist finder den sted torsdag den 14. januar kl. 16:00. De seneste læk peger på, at vi får præsenteret tre nye mobiler: 21, Galaxy S21 Plus og Galaxy S21 Ultra - altså opgraderinger af den gamle trio, der har 11 måneder på bagen.

Samsung præsenterer normalt produkter i slutningen af februar, men det er altså rykket frem i år. Måske skyldes det, at MWC 2020 er rykket til slutningen af juni, måske er det fordi de to chipsæt Snapdragon 888 og Exynos 2100 er klar. Præsentationen falder på sidstedagen af CES 2021.

Selvfølgelig nævner Samsungs begivenhed ikke nogen af ​​de telefoner, vi nævnte. Invitationen til halvårlige Samsung Galaxy Unpacked 2021 har taglinen 'Welcome to Everyday Epic'. Men begivenhedsinvitationsbilledet viser tydeligt det for nylig lækkede bageste kameramodul.

(Image credit: Samsung)

Specifikationerne på Samsung Galaxy S21 mangler kun bekræftelse

Samsungs ændring af lanceringsdatoen svarer til tempoet i de næsten daglige Galaxy S21-lækager. Der er næsten intet tilbage for Samsung at afsløre.

Vi forventer, at Samsung leverer telefoner i tre skærmstørrelser - 6,2, 6,7 og 6,9" - alle med 120Hz adaptive skærme og en mindre bundramme

Rygter om dets interne specifikationer fører naturligvis til Qualcomm Snapdragon 888 (I USA) eller Exynos 2100 (alle andre steder ) og mindst 8 GB RAM. Vi venter stadig på at finde ud af om telefonerne har udvidelig lagerplads med microSD.

Bagsidekameraerne ser ud til at få ekstra meget kærlighed på Galaxy S21 og S21 Plus . Der formodes at være et primærkamera på 12 MP, et vidvinkel på 12 MP og telefoto på 64 MP.

Samsungs Galaxy S21 Ultra menes at have en andre bagkameraer. Primærkameraet på 108 MP gør comeback fra S20 Ultra og får 5x eller 10x optisk zoom. Note 20 imponerede os med 5x zoom, så uanset hvad bør det være godt.

(Image credit: 91mobiles)

En overraskelse eller to

Som en lille overraskelse, får Galaxy S21 Ultra måske en S Pen, pennen, der tidligere har været eksklusiv til Samsungs Galaxy Note-serien. Hvis det er sandt, vil det være en god grund til at købe den dyreste version af telefonen - og mindre grund til at vente på en ny Samsung Galaxy Note 21 vil sandsynligvis blive lanceret i august 2021.

I weekenden fik vi også indsigt i et nyt tilbehør, som Samsung muligvis lancerer den 14. januar: en lille firkantet Bluetooth-tracker kaldet Samsung Galaxy SmartTag. Den kan bruges til at finde genstande som nøgler, rygsække og bagage, der konstant bliver væk. Hvis SmartTag-trackeren bliver annonceret, vil Samsung komme før den endnu ikke afslørede Apple AirTag-tracker, der har været rygter om i mere end et år.

En anden læk peger på, at vi også får præsenteret Samsung Galaxy Buds Pro, der er Samsungs modtræk til AirPods Pro: Ægte trådløse hovedtelefoner med aktiv støjreduktion og understøttelse af Dolby Atmos. Kilden til lækagen? Samsungs eget website.

Vi er klar med en engelsksproget liveblog i forbindelse med lanceringen.