Supertilbud – spar 37% på Samsung Galaxy S10 Plus

Nu er der godt nyt til de, der har gået og kastet længselsfulde blikke efter Samsung Galaxy S10 Plus, men ikke har haft nok guld i lommerne til at købe den fremragende telefon.

Dustin Home har nemlig et virkeligt godt tilbud på creme de la creme-mobilen, der lige nu er nedsat med 37 procent fra 12.699 kr. til 7.990 kr. Og det er den billigste pris blandt de gængse forhandlere herhjemme, viser vores pristjek i skrivende stund.

Det er selvfølgelig stadig en pæn sjat penge – men vi taler vitterlig også om en smartphone, som befinder sig helt oppe i de øverste luftlag, når det handler om Android-telefoner. Og ikke nok med det, så gælder tilbuddet luksus-versionen med 12 GB RAM og 1 TB lagerplads.

Desuden byder Samsung Galaxy S10 Plus på en Infinity-O skærm på hele 6,4 tommer, fingeraftrykssensor under skærmen, en octa-core processor, et stort batteri på 4.100 mAh, imponerende kameraer på både bagside og front – samt meget mere.

Hvis du vil vide mere om Samsung Galaxy S10 Plus og dens specifikationer, eller ønsker at købe telefonen, kan du klikke dig direkte videre til Dustin Homes produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Det fremgår ikke, hvor længe tilbuddet varer, så det handler nok om at være hurtig på aftrækkeren, hvis du vil sikre dig et eksemplar.