Snart bliver de bedste Microsoft Teams-funktioner tilgængelige for alle

Microsoft er ved at forberede en opdatering til online-samarbejdsplatformen (opens in new tab) Teams, så oplevelsen med skrivebordsappen og webappen kommer tættere på hinanden.

Som forklaret i et ret kryptisk opslag under oversigten over Microsoft 365 (opens in new tab), vil den "moderne mødeoplevelse" snart blive tilgængelig for dem, der bruger Microsoft Teams (opens in new tab) via webbrowser. Under en e-mail-udveksling med TechRadar Pro præciserede en talsmand fra Microsoft, hvad det helt præcist kommer til at indebære.

"Denne opdatering til den 'moderne mødeoplevelse' implementerer funktioner i webversionen, som i øjeblikket er tilgængelige i skrivebordsappen. Det inkluderer de moderne mødesfaser som Dynamic View, Large Gallery og Together Mode, samt muligheden for at skifte mellem dem. Derudover er der opdateringer til forhåndstilmelding og kontrollinjen,” lød forklaringen.

Microsoft Teams online

Microsoft startede med at teste den "moderne mødeoplevelse" på nettet i februar, men forbereder sig nu på en fuld udrulning i juni. Herefter får brugere af Teams-webappen adgang til de samme funktioner som alle andre.

Mere specifikt kan webbrugere bruge funktioner som bl.a. Large Gallery view, hvor helt op til 49 personer kan vises på skærmen på én gang, og Together Mode, som placerer alle deltagere på en fælles virtuel baggrund.

Opdateringen giver også webbrugere adgang til nye præsentationsmuligheder i form af Dynamic View, en funktion, der gør det muligt at flytte rundt på elementer på mødeskærmen og ændre størrelsen afhængigt af indholdet, der deles.

Sidst men ikke mindst vil Teams-webappen give brugerne nye muligheder på landingssiden før mødet, der gør det nemmere at vælge lyd- og videokilder, inden man deltager.

I store træk kan opdateringen ses som en del af Microsofts bestræbelser på at sikre, at mødeoplevelsen er er den samme for alle Teams-brugere, uanset hvilken app eller hardware de bruger. Udover den kommende opdatering i webappen har virksomheden lavet en række andre tilføjelser til det formål.

I de seneste uger har Microsoft fx præsenteret udvidelsen af transskriptionsfunktionen til kunder, der kører Teams på en virtuel maskine, samt en opdatering, der vil forbedre mødeoplevelsen på Mozilla Firefox (opens in new tab). Tidligere afslørede virksomheden også planer om at tilbyde vigtige tilgængelighedsfunktioner for at nå ud til et endnu bredere publikum.