Opdatering til Microsoft Teams vil hjælpe dig med at fjerne alt unødvendigt

At finde den rigtige chat i Microsoft Teams kan snart blive meget nemmere takket være en opdatering, der hjælper brugerne med at fokusere bedre.

Samarbejdsværktøjet tilføjer nye filtreringsfunktioner til chatsektionen i Teams, der kan fjerne mødechats og chats med bots, hvilket burde give brugerne et meget mere effektivt overblik over samtalerne.

Ifølge et indlæg i Microsoft 365 roadmap skulle filtreringsfunktionen fungere i gruppechats såvel som i individuelle og lade brugerne fokusere på de beskeder, der faktisk er vigtige.

Microsoft Teams chat-filter

Den nye funktion er under udvikling, men ifølge oplysninger er planen at lancere den i marts 2022, hvilket betyder, at vi kan se den om en uge eller deromkring. De nye filtre vil også være tilgængelige for alle brugere af Teams, uanset om de bruges via appen eller nettet.

Microsoft har arbejdet hårdt for at gøre Teams til en hjørnesten i mange menneskers arbejdsliv og har tilføjet mange nye funktioner og opdateringer for at tilskynde til hybridarbejde.

Disse opdateringer inkluderer muligheden for at vedhæfte beskeder til Microsoft Teams, ligesom det kan gøres i Slack- og Telegram-tjenesterne, noget der giver brugeren mulighed for at vælge at vedhæfte en bestemt besked til toppen af

en kanal, så den altid er synlig for andre deltagere og uanset hvor mange beskeder der indtastes derefter.

De seneste økonomiske rapporter fra Microsoft viser, at Teams nu har over 270 millioner aktive brugere om måneden, et tal, der er steget siden den sidste rapport med 250 millioner aktive brugere om måneden for seks måneder siden.

Ifølge en undersøgelse fra firmaet StarLeaf siger 97% af alle adspurgte virksomheder, at forskellige former for videokonferencesoftware som Zoom, Webex og Microsoft Teams nu er en del af virksomhedens basale behov. Mere end halvdelen (57 %) svarer, at deres forretning ikke ville vare mere end en time uden denne type kommunikationsværktøj og 27 % svarer, at de ville få problemer allerede efter en halv time.