Millioner af Microsoft Teams-brugere står foran en ubehagelig overraskelse

Microsoft har afsløret, at man snart vil tilbagekalde understøttelse til versioner af samarbejdsplatformen Teams, der kører på ældre Android-operativsystemer.

I et indlæg til Microsoft 365 Admin Center opstillede virksomheden tidslinjer for tilbagetrækningen af Microsoft Teams på Android version 5, 6 og 7.

Support vil blive trukket til Teams på Android 5 den 1. marts 2022, mens Android 6 og 7 vil beholde support indtil henholdsvis 1. juli og 1. september.

Efter disse datoer siger Microsoft, at man ikke vil levere "aktiv udvikling og fejlrettelser", men de seneste understøttede versioner vil være tilgængelige via Play Butik i to måneder efter, at hver pensionsdato er passeret.

Microsoft Teams på Android

Mens langt de fleste Android-brugere kører nyere versioner af det mobile OS og vil være upåvirket af ændringerne, vil mange millioner stadig blive ramt.

Ifølge de seneste data fra StatCounter kører 11,69 % af Android-brugere i øjeblikket enten Android 5, 6 eller 7.

Tidligere på året annoncerede Google i mellemtiden, at der er mere end tre milliarder aktive Android-enheder på verdensplan.

En grov beregning tyder på, at omkring 360 millioner Android-enheder derfor ikke længere vil have adgang til en understøttet version af Teams ved udgangen af næste år, når processen er ved at være slut.

Ganske vist vil en del af de berørte brugere have opgraderet til en nyere enhed på det tidspunkt, og de fleste virksomheder forsyner medarbejderne med smartphones og tablets, der kører nyere versioner af Android alligevel af sikkerhedsmæssige årsager.

Dette efterlader dog stadig en stor pulje af potentielle Teams-brugere uden adgang til videokonference- og samarbejdstjenesten på mobilen.

Selvom Microsoft var i stand til at bekræfte rigtigheden af de rapporterede tidslinjer, afviste virksomheden at give TechRadar Pro nogen specifik indsigt i motivationerne bag beslutningen om at trække supporten fra ældre Android-enheder.