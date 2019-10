Singles Day 2019: Alle de bedste fund og tilbud

Singles Day (eller Guanggun Jie) skal ikke forveksles med Singles Appreciation Day, startede oprindeligt i Kina og var tiltænkt som en dag, hvor man kunne fejre det at være single og som en modreaktion til Valentines Day. Det hele startede i 1993 på Nanjing University og spredte sig hurtigt til andre universiteter i løbet af de efterfølgende år.

Den 11. november blev valgt som dato for fejringen, da cifrene repræsenterer nogle, som kører solo. I løbet ad dagen arrangeres fester, hvor singler kan mingle og er sidenhen også blevet til en stor shopping-gag i Kina, med konglomeratet Alibaba i spidsen.

I dag fejres Singles Day ikke kun i Kina. Alibaba opererer over hele verden, og Singles Day-bølgen er så småt begyndt at brede sig til Sydøstasien og lægnere syd på til Australien og New Zealand. Også Europa er så småt begyndt at lege med og alle, uanset forholdsstaus, kan se frem til gode tilbud.

Dagen er gået hen og er blevet en af verdens største shopping-dage og ligger i toppen blandt Black Friday og Cyber Monday. Eksempelvis satte Alibaba under højtiden i 2017 verdensrekord for flest betalingstransaktioner nogensinde. Det sydøstasiatiske e-handelsfirma Lazada havde en omsætning på hele 123 millioner alene på salg under Singles Day og forventer kun, at dagen vil vokse og blive større og større.

Du kan forvente gode tilbud på alt fra TV, mobiler, computere, hovedtelefoner, højttalere og andre smarte gadgets til hjemmet. I Danmark satser forhandlere som Elgiganten og CDON hvert år stort på Singles Day. Har du planer om at kigge efter gode tilbud på Singles Day (uanset om du er single eller ej), bør du holde øje med vores side. I denne hub-artikel vil vi samme de bedste tilbud til dig fra alle kategorierne, så du slipper for at skulle søge selv.

Singles Day, Black Friday eller Cyber Monday?

Men hvad så med Black Friday og Cyber Monday?

De tre shoppe-dage ligger ganske tæt op ad hinanden. Black Friday ligger i år d. 29. november og efterfølges af Cyber Monday d. 2. december. Har du ikke tid eller mulighed for at shoppe på Singles Day, kan du derfor med fordel vente et par uger, og kaste dig over Black Friday eller Cyber Monday.

Så hvad er overhovedet forskellen på Singles Day, Black Friday og Cyber Monday?

I dag er der ikke ret stor forskel imellem de tre dage. Du finder mange af de samme rabatter og tilbud inden for de samme kategorier og fra de samme forhandlere under alle dagene. Det som adskiller dem er deres udgangspunkt.

Singles Day opstod som en modreaktion på Valentines Day 1990’erne og datoen 11/11 blev valgt grundet sin symbolik.

Black Friday opstod i 1960’erne og lå efter Thanksgiving for at markere starten på julehandlen.

Cyber Monday kom først til senere og er en videreudvikling af Black Friday og havde oprindeligt et større fokus på online handel, idet Black Friday tidligere primært handlede om de fysiske butikker.

Vil du vide mere om de forskellige shopping-dage, kan du allerede nu tage hul på tilbudsfesten og se på nogle af vores andre artikler: