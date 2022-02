Samsung Galaxy S22 Ultras portrætvideo kan ikke hamle op med Apples Filmiske funktion

Kære Samsung Galaxy S22 Ultra, vi havde forventet meget mere af din portrætvideo-funktionalitet.

Galaxy S22 Ultra er på mange måder et kraftfuldt Android 12-enhed til professionelle. Den har en pæn stor skærm, en indbygget pen til noter og meget mere, og så har den nogle utrolige kamerafunktioner med virkelig imponerende specifikationer. Men hvad den dog ikke har, er video i biografkvalitet.

Ja, du kan optage videoer i helt op til 8K video med 24 fps til tv'er, som stort set ingen ejer, og fantastiske 4K 60 fps på enten bagkameraet eller det frontvendte kamera. Men det, vi både ledte efter og havde håbet på at se, var en brugervenligt filmisk funktion, som du finder i Apples iPhone 13-serie.

Hvis du ikke har prøvet eller set Apples filmiske funktion i aktion endnu, kan vi fortælle at det er en filmværdig oplevelse. Filmisk funktion findes på alle iPhone 13-modeller, og det er meget mere end bare video med portrætteknologi. Funktionen gør, at du kan fokusere på en hvilken som helst genstand eller person i en scene, mens resten (forgrund eller baggrund) er uskarpt og let sløret. Det skaber cinematiske videoer som ligner film. På film opnår man denne effekt hvor man ændrer dybdeskarpheden fra et motiv til et andet ved manuelt at justere fokus. Uden denne effekt ville en filmscene se flad og amatøragtig ud.

Da vi første gang skrev om Samsung Galaxy S22-serien, spurgte vi virksomheden, om de nye telefoner ville have lignende egenskaber. Her fik vi at vide, at de alle havde "Portrætvideo." Det lød jo fantastisk, og vi glædede os alle til at se, om telefonen på det område kunne hamle op med Apples filmiske video-funktion.

Den korte konklusion: Det kan den ikke!

Samsung Galaxy S22 Ultra Camera-app - Flere funktioner (Image credit: Future)

For det første skjuler Samsung sin portrætvideo under knappen ”Mere” i kameraappen. Det burde have været det første hint. Man skal ikke sætte sit lys under en skæppe og da slet ikke gemme en premium-videofunktion under "Mere".

Efter at have navigeret til "Mere" på Samsung Galaxy S22 Ultra, åbnede vi Portrætvideo og kiggede lidt på funktionerne. Den byder tilsyneladende på meget mere end Apple: I stedet for bare ét kamera kan du få adgang til 108 MP hovedkamera og 3x optisk zoom, som muligvis kommer gennem et af de 10 MP zoom-kameraer. Der er også en skyder, som du kan indstille fokusdybden med. Med Apples filmiske videofunktion bruger du blændeindstillingerne før eller efter, du har optaget videoen, og de er defineret som f-stops (jo større blændeåbningen er (lavere tal), jo mindre dybdeskarphed).

Samsung har et par temmelig fede forudindstillede funktioner bl.a. en, der radikalt reducerer skarpheden af baggrunden (Big Circle), en anden, der efterlader dig/personen i farve, mens baggrunden er monokrom (Color Point), og en tredje kaldet Glitch, der får din video til at ligne et gammelt VHS-bånd. Det er meget sjovt, men måske knapt så nyttigt.

Samsung Galaxy S22 Ultra - Funktionen Color Point i portrætvideo (Image credit: Future)

Disse indstillinger er nøjagtig de samme med Samsung Galaxy S22 Ultras bag- eller frontvendte kameraer. Du kan dog ikke optage en portrætvideo uden et ansigt i rammen. Samsung Galaxy S22 Ultra-kameraet låser sig fast på et ansigt og holder det i fokus, hvilket er fantastisk - hvis vi stadig levede i 2020.

Med Apples filmiske videofunktion kan du både sætte ansigter og objekter i fokus. Mens du optager, kan du trykke på skærmen for at vælge, hvilken person eller hvilket objekt, der skal være i fokus i videoen. Samsungs Portrætvideo-funktion finder personer i billedet, som kameraet så fokuserer på, men du kan ikke selv kontrollere det eller vælge, og som sagt kan du ikke fokusere på objekter.

Samsung Galaxy S22 Ultras Portætvideo-funktion virker kun på ansigter. (Image credit: Future)

Der findes dog en funktion som kommer tættere på det professionelle, cinematiske look fra Apples Fimiske funktion. Den funktion gemmer sig også under ”Mere”. Det er til gengæld et langt mere kraftfuldt værktøj - og sandsynligvis ikke for amatører. Pro Video giver dig fuld kontrol over alt lige fra zoom og lukkerhastighed og endda ISO (virtuel filmeksponeringsstyrke) til fokus. Det er i denne sidste funktion, at vi begynder at nærme os den Filmiske funktion fra Apple. Mens vi optog en video, var vi i stand til at få en jævnt og flot fokusskift fra forgrunden til baggrunden ved hjælp af manuel fokuseringskontrol.

Dette er et flot resultat, men det mangler fuldstændig den brugervenlighed, som Apple tilbyder - og vi har på fornemmelsen at beskrivelsen "Pro" virker skræmmende for de fleste brugere.

Ja okay, Portrætvideo er ikke altafgørende. Jo mere tid du bruger på Samsung Galaxy S22 Ultra, jo flere ting vil du forelske dig i (især når det gælder kamerafunktionerne). Det er dog ikke en telefon vi ville bruge, hvis vi skulle optage en indie-film. Hvis vi skulle vælge en smartphone til det formål (som mange auteure fra det 21. århundrede gør), skal det helt klart være på en enhed, der tilbyder samme kvalitet og brugervenlighed som Apple iPhone 13's Filmiske funktion.