Samsung Galaxy S22 eller Samsung Galaxy S21 - Hvilken skal du vælge?

Samsung serie af Galaxy S22 telefoner er blevet annonceret og er den første store lancering af en mainstream-telefon i 2022. Hvordan er så Samsung Galaxy S22 så sammenlignet med sin forgænger, Samsung Galaxy S21?

Vi har endnu ikke haft mulighed for at lave en egentlig test af Galaxy S22, men vi har haft telefonen i hænderne og kender dens officielle specifikationer. Der er sket fremskridt på visse områder, interessante alternative valg på andre områder og nogle tilfælde, hvor tingene er forblevet de samme.

Vi opdaterer denne artikel med en mere dybdegående opgørelse, når vi har tilbragt noget kvalitetstid med Galaxy S22. Lad os nu tage et kig på, hvordan disse kompakte flagskibe klarer sig, funktion for funktion.

Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S21 pris og tilgængelighed

Samsung Galaxy S22 (Image credit: Future)

Samsung Galaxy S22 blev præsenteret den 9. februar 2022. Priserne starter ved 6.699 kr. for Samsung Galaxy S22 (128 GB/8 GB).

Samsung Galaxy S21 kom den 29. januar 2021 og havde en lignende startpris. Men nu, hvor S22 er lanceret, kan du finde den til cirka 4.700 kr. for lige nu 128 GB-versionen.

Design

Samsung har taget et uventet skridt ved at reducere størrelsen på Samsung Galaxy S22 i forhold til sin forgænger.

Samsung Galaxy S21 var ikke en stor telefon med sine 151,7 x 71,2 x 7,9 mm. Men Galaxy S22 er mindre i på alle leder og kanter med 146 x 70,6 x 7,6 mm.

De har en meget ens vægt, idet Galaxy S21 vejer 169 g, og Galaxy S21 tikker ind på 168 g.

I bund og grund bygger Samsung er videre på Galaxy S21s status som en kompakt flagskibstelefon. Det er denne mobil, du skal have fat på, hvis du er træt af superstore phablets, der nærmest ikke kan være i en almindelig bukselomme.

Samsung Galaxy S21 (Image credit: Samsung)

Med hensyn til udseendet kan Galaxy S22 måske godt give en følelse af deja-vu. Den har stort set samme design som Galaxy S21, med det samme "Contour Cut"-kamera, der flyder fra siderammen ind på bagsiden af telefonen.

Ikke at vi klager - der er ikke mange producenter, der har håndteret det udfordrende kameramodul bedre end Samsung i de senere år.

Begge telefoner har en IP68-klassificering, hvilket betyder, at de er lige støv- og vandafvisende. hvilket er en bonus med det danske vejr i tankerne.

Galaxy S21s bagcover er lavet af et plastmateriale, som Samsung kalder "Glasstic", hvilket kan føles lidt billigt. S22 skifter det ud med glas på bagsiden, hvilket føles mere premium end S21.

Skærm

Når nu hele Galaxy S22 er blevet mindre, gælder det selvfølgelig også skærmen.

Igen, Galaxy S21 var langt fra en stor telefon, og dens 6,2-tommers skærm blev betragtet som lille efter 2021-standarder. Men Galaxy S22 med sine 6,1 tommer altså endnu mindre.

Begge telefoner har dog den samme FHD+-opløsning, og begge er stærke Dynamic AMOLED 2X-skærme. Det betyder, at de er sprængfyldt med levende farvegengivelse og kan opdatere med op til 120 Hz.

Samsung Galaxy S22 (Image credit: Peter Hoffmann)

Begge telefoner har en maksimal opdateringshastighed på 120 Hz, og denne opdateringshastighed er variabel på begge telefoner. Men der er forskel på, hvor langt ned i opdateringshastighed de to telefoner kan komme. Mens Galaxy S21 kun kan gå ned til 48 Hz, kan Galaxy S22 gå helt ned til 10 Hz.

Det betyder, at Galaxy S22-skærmen er mere strømbesparende end sin forgænger, hvilket burde have positive effekter for batterilevetiden. Det kommer vi ind på lidt senere.

Begge har en touch-sampling frekvens på 240 Hz i Game Mode. Dette er på ingen måde førende i klassen, men det skulle ikke desto mindre give en dejlig responsiv skærm under spil.

Kamera

Begge telefoner har tredobbelt kamerasystem, men Samsung har ændret hardwaren til Galaxy S22.

Mens Samsung Galaxy S21 har en 12 MP wide sensor, øger Samsung Galaxy S22 her pixelantallet til hele 50 MP. Det er ISOCELL GN5-sensoren, som Samsung annoncerede i september, og som har Dual Pixel Pro autofokusteknologi til hurtigere autofokusering.

Hvis du skifter til ultravidvinkel, får du med begge telefoner en 12 MP 120-graders sensor med en f/2.2-blændeåbning.

Det er i telesensorerne, at forskellene igen manifesterer sig. Samsung gav Galaxy S21 en særlig skarp 64MP-telesensor den brugte hybridzoomteknologi til at opnå en 3x zoom-effekt.

Galaxy S22 bruger derimod et 10MP-telekamera, som har lavere megapixel, men som kan ramme en 3x zoom optisk. Begge Galaxy-telefoner har 10MP selfie-kameraer rundt om foran.

Samsung Galaxy S21 (Image credit: Samsung)

Specifikationer og ydelse

Den største fordel Samsung Galaxy S22 har i forhold til Samsung Galaxy S21, i hvert fald på papiret, er ydeevnen.

Mens Galaxy 21 leverer enten Snapdragon 888 eller Exynos 2100, afhængigt af region, giver Galaxy S22 dig den næste generation af begge chips. Det er Snapdragon 8 Gen 1 eller Exynos 2200.

Det ser ikke ud til at være det største spring fremad i rå ydeevne. Sidste års chips blev bygget med en 5nm-proces, mens dette års chips bruger 4nm. Der er dog ifølge begge chip-producenter tale om to nye chips, der begge forventes at arbejde mere effektivt og dermed strømbesparende i forhold til sidste års topmodeller.

Samsung Galaxy S22 (Image credit: Peter Hoffmann)

De første rapporter tyder på, at CPU-ydelsen er ret ens, men de nyere chips synes at have en større fordel, når det gælder GPU-ydelsen. I tilfældet med Exynos 2200 har AMD leveret den samme RDNA2-arkitektur, som du finder i PS5 og Xbox Series X.

Vi bliver nødt til at vente og se, hvilke fordele disse mere kraftfulde GPU'er giver Galaxy S22, samt dens potentielle AI/maskinlæringsfordele.

Begge telefoner bakker deres chips op med 8 GB RAM som standard, og begge giver dig et valg mellem 128 eller 256 GB lagerplads.

Batteri

Som en del af reducering af størrelsen har Samsung også reduceret størrelsen på Galaxy S22s batteri fra 4.000 mAh til 3.700 mAh.

Det er lidt bekymrende, da Galaxy S21s batteri i forvejen var lille. Desuden ved vi endnu ikke, om Galaxy S22s opgraderede processorer er så meget mere effektivt end forgængerne.

Vi var ikke imponerede over Galaxy S21s batterilevetid i vores anmeldelse. Vi kunne klare os igennem en hel dag med let til moderat brug uden at skulle sætte stikket i stikkontakten, men på mere intensive dage kom vi til kort og måtte sjatlade undervejs.

Samsung har heller ikke ændret sin undervældende opladningsbestemmelse fra Galaxy S21. Begge telefoner understøtter op til 25 W kablet opladning, hvilket er langt fra den 45 W-oplader, der leveres i Galaxy S22+, for ikke at nævne OnePlus 10 Pros 80 W-oplader.

Samsung er gået all in på miljøhensyn, og derfor finder du et kabel, men ingen oplader i æsken.

Med hensyn til trådløs opladning understøtter både Galaxy 22 og Galaxy S21 op til 15W. Igen vil konkurrerende telefoner give dig højere opladehastigheder her.

Konklusion

Det er tidligt at udtale sig definitivt om du skal opgradere fra Galaxy S21 til Samsung Galaxy S22, men baseret på specifikationer - og uden at vi har lavet en grundig test med en underbygget konklusion - så ligner Galaxy S22 ikke en massiv opdatering i forhold til forgængeren.

Det er ikke de store forskelle med et lignende design og skærm. På den positive side er vi spændte på at se, hvad Galaxy S22's nye 50 MP-kamera kan gøre. Samtidig er det nye chipsæt en joker, for det kan få stor betydning for telefonens måde at arbejde på, både mht. AI-læring, fotografi og strømforbrug under spil. Men vi er generelt helt med på Samsungs beslutning om at slanke sit nye flagskibsmobil endnu mere i forhold til sidste år. Telefonen ligger virkelig godt i hånden, og føles behagelig at betjene i forhold til mange af de andre kæmpemobiler.

Reduktionen af batterikapaciteten er uden tvivl vores største bekymring, og vil være et af de vigtigste områder, som vi vil forsøge at tage stilling til, når vi kommer til anmeldelse.

I et år, der ikke ser ud til at byde på nogen større smartphone-overraskelser, ser Galaxy S22 ud til at være et solidt valg - især hvis du er færdig med telefoner i superstørrelse. Den nye front og bagside i glas vil helt sikkert få S22 til at føles mere premium end S21, så hvis det er den følelse, du er ude efter, kan det være værd at opgradere - men det kan være, du skal afvente vores anmeldelse, inden du tager beslutningen.