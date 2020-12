Rygterne tager til: Foldbar iPhone kommer i 2022

Rygter om, at Apple arbejder på en foldbar iPhone - som måske eller måske ikke får navnet iPhone Flip - har floreret næsten lige så længe som foldbare telefoner har eksisteret, og det ser ud til, at 2022 er et godt bud på året, hvor den bliver lanceret.

Den seneste forudsigelse kommer fra asiatiske DigiTimes, som tidligere har haft ret omkring Apple-rygter. Vi tror dog ikke nok på det endnu til at satse hele pensionsopsparingen.

Det skal retfærdigvis nævnes, at DigiTimes har dog nogle solide tal, der understøtter spekulationen: øget produktion af OLED-skærme og især fleksible OLED-skærme, der er produceret af Samsung, hvilket muligvis kan finde vej til foldbare iPhones i fremtiden.

Efter en lidt usikker start udsender Samsung nu pålidelige foldetelefoner i topkvalitet som Galaxy Z Fold 2 og Galaxy Z Flip med stigende regelmæssighed. Der er endda rygter om en foldbar mobil, der overtager fra Galaxy Note-serien i den nærmeste fremtid.



Flere foldbare enheder

Apple er lidt mere konservative end Samsung, når det kommer til at eksperimentere med form, men Apple-chefer føler måske, at man har givet Samsung nok et forspring - og at teknologien er robust nok til at blive allemandseje.

Der er næppe tvivl om, at Apple i det mindste overvejer at lancere en foldbar iPhone: virksomheden har arkiveret patenter omkring teknologien i mere end et år nu. Hvorvidt en iPhone Flip nogensinde kommer i produktion er en anden sag, men en eller to er tilsyneladende nu på tegnebrættet.

Det ser ikke ud til at blive i forbindelse med iPhone 13 i 2021. DigiTimes er ikke den eneste kilde, der antyder, at 2022 er året for Apple-smartphonen med den bøjelige skærm. Andre rygter går på en lignende tidsplan.

Der er også tale om, at den kommende sammenklappelige iPhone vil erstatte iPad mini, da begge enheder ville have en skærm i samme størrelse (iPad mini har en 7,9"skærm). Så der er god grund til at følge udviklingen.