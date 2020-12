Samsung Galaxy S21: Lanceringsdato og detaljer bekræftet

Det har været rygtet i et stykke tid, at Samsung Galaxy S21 blev annonceret den 14. januar, og nu er det mere eller mindre blevet bekræftet af en Samsung-butik i Indien.

Overfor Android Authority har butikschefer i Samsung Opera House-butikken i Bengaluru, Indien sagt, at Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S1 Plus og Samsung Galaxy S21 Ultra bliver annonceret på netop den dato - og at de kommer til salg i Indien omkring en uge senere.

Der meldes ikke om en præcis salgsdato, men den kan skifte fra land til land. Formentlig bliver de nye mobiler til at få fat på fra slutningen af januar.

Farver og kameraer

Butikken hævder også, at Samsung Galaxy S21 kommer i grå, lyserøde, lilla og hvide farver. Galaxy S21 Plus lander i lyserøde, lilla, sølv og sorte muligheder, og Samsung Galaxy S21 Ultra giver valget mellem sort eller sølv. Det stemmer stort set overens med det, vi har hørt før.

Derudover har butikscheferne sagt, at Samsung Galaxy S21 Ultra har et 108MP hovedkamera, to 10MP kameraer (hvoraf det ene giver mulighed for 10x optisk zoom) og en laser autofokus. Vi har også hørt disse kameraspecifikationer før. Der er dog også rygter om et12MP kamera.

Der er egentlig ikke meget nyt. Men når det kommer fra en Samsung-butik er det tæt på at være en officiel bekræftelse. Det er formodentlig information, som butikken egentlig skulle have holdt for sig selv, så det skal stadig tages med et lille forbehold.