OnePlus 7 ligner ufattelig meget OnePlus 6T i nye lækkede billeder

De fleste lækager vedrørende OnePlus 7 har indtil videre peget på en telefon med skærm på hele fronten samt et pop-up-selfie-kamera . De billeder kan dog nu vise sig at være af OnePlus 7 pro, imens standardudgaven af OnePlus 7 i stedet ligner OnePlus 6T .

Skal vi tro de seneste lækkede billeder, ser det i hvert fald sådan ud. Billederne er delt af Pricebaba i samarbejde med den kendte tipper @OnLeaks, og viser en telefon med et dråbeformet hak i toppen af skærmen og et design, som er næsten identisk med OnePlus 6T, bortset fra LED-flashen er inde i kamea-enheden i stedet for på ydersiden.

Endnu en forskel skal ses i skærmen, som tilsyneladende er på 6.2 tommer, sammenlignet på de 6.41-tommer på OnePlus 6T. Målene næsten identiske. OnePlus 7 skulle måle 157.7 x 74.8 x 8.1mm (9.5mm ved kamerabulen), sammenlignet med 157.5 x 74.8 x 8.2mm på OnePlus 6T.

Billede 1 af 3 Her er ikke noget pop-up-kamera. Image credit: Pricebaba / @OnLeaks Billede 2 af 3 The OnePlus 7 Pro får måske en tredje linse på bagsiden. Image credit: Pricebaba / @OnLeaks Billede 3 af 3 Image credit: Pricebaba / @OnLeaks

Dette indikerer, at OnePlus 7 får lidt bredere kanter omkring en mindre skærm, men passer samtidig ikke med renderingerne, hvor kanterne er smalle.

Derudover ser de to meget ens ud, helt ned til porten og placeringen af knapperne. Vi bør naturligt nok tage billederne med et gran salt, selvom de virker troværdige, da de fleste tidligere billeder har vist det førnævnte pop-up-kamera samt et triple-kamera på bagsiden og ikke kun et dual-kamera.

Vi har desuden tidligere hørt rygter om OnePlus 7 Pro – et navn som ikke var nødvendigt, hvis de kun var kommet med én version af OnePlus 7.