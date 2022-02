Officielt: EU planlægger digital euro

Den næste store aktør inden for digitale valutaer ser ud til at være EU, som har offentliggjort planer om at fremsætte et lovforslag tidligt i 2023. Det giver Den Europæiske Centralbank et retsgrundlag til at fortsætte arbejdet med det.

Værdien af kryptovalutaer er steget enormt i de senere år (med en del bemærkelsesværdig race undervejs), og det ser ud til, at regeringer og myndigheder rundt om i verden har bemærket dette og ønsker at tilbyde etablerede løsninger over alternative valutaer og betalingssystemer.

"Hvis vi ikke tilfredsstiller behovet, vil andre gøre det," sagde Fabio Panetta, medlem af ECB's bestyrelse i midten af november. "Som medlovgiver vil du spille en nøglerolle i at ændre EU's retlige rammer, der kan være nødvendige for at indføre en digital euro."

Er den en god idé?

Planerne blev oprindeligt præsenteret af EU's finansdirektør Mairead McGuinness på en fintech-konference.

Vi bliver nødt til at se en præcis plan for, hvad EU nu foreslår, for at kunne sige det med sikkerhed, men det er der helt klart fordele ved i en stadig mere digitaliseret verden.

Ifølge ECB ville en digital euro være præcis det. "Den digitale euro ville stadig være en euro, ligesom en seddel fast digital," sagde banken. Det ville være en elektronisk variant af penge udstedt af Eurosystemet (ECB og nationale centralbanker) og stillet til rådighed for alle borgere og virksomheder i Unionen."

"En digital euro ville ikke erstatte kontanter, men snarere supplere dem. Eurosystemet vil fortsat sikre, at der er adgang til kontanter i euroområdet. En digital euro ville give dig et ekstra valg om, hvordan du vil betale og gøre det lettere at løn, noget der bidrager til tilgængelighed og inklusion." Det er selvfølgelig høje mål, og det ville være svært at realisere dem. At EU venter til næste år med overhovedet at indføre det juridiske grundlag for en digital euro viser, hvor metodisk arbejdet foregår.

Efter at kryptovalutaer blev almindelige i 2021, har regeringer og myndigheder over hele verden foretaget grundig forskning i, hvordan det ville være muligt at integrere digitale teknologier inden for deres egne valutarammer.

For eksempel har Kina testet en e-CNY under vinter-OL 2022 i Beijing (på bekostning af den officielle sponsor Visa) på trods af bekymringer om blockchain-teknologi og et generelt forbud mod krypto-relateret aktivitet i landet.