Hvornår kommer Amazon til Danmark?

Amazon kræver næppe en introduktion. Det der startede som en relativt beskeden onlinebutik med fokus på bøger, er nu en af ​​verdens mest værdifulde virksomheder, og stifteren, Jeff Bezos, er i dag en af verdens rigeste mænd.

28. oktober 2020 åbnede Amazon i Sverige, og derfor er det bare et spørgsmål om tid før den enorme webshop finder vej over på den anden side af Øresund til os i Danmark

Amazon er ikke kun en kæmpe e-handelsgigant, men også en af ​​verdens største udbydere af lagerplads i skyen, e-bøger og streaming af musik og video. Amazon Prime Video har nogle år på bagen i Danmark

Amazon-brandet har altså slået rødder herhjemme, men der mangler stadig den del, der mødes af lige dele beundring og frygt i dansk erhvervsliv: webshoppen med verdens største produktudvalg.

Amazon-stifter og bestyrelsesformand Jeff Bezos (Image credit: Shutterstock)

Kendt af danske forbrugere og virksomheder

Amazon er ikke et ukendt navn i Danmark. Rigtig mange danske virksomheder bruger Amazons servere til websites, apps og produkter. Det er den del af Amazon-familien, der hedder AWS.

Streamingfans vil vide, at man kan streame film og serier via gigantens streamingtjeneste Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video har været i Danmark i flere år (Image credit: Amazon)

Hvornår kommer webshoppen til Danmark?

Der findes ikke én webshop-ejer herhjemme, der ikke gerne vil kende svaret på det spørgsmål. Desværre er der kun meget få, der kender det præcise svar på det. Men med indtoget i Sverige og helt ufattelige ressourcer i ryggen, er det helt oplagt, at Amazon kigger forelsket på Danmark. Danskerne elsker at handle på nettet, og det ved verdens største webshop selvfølgelig alt om.

Amazon.se er i luften (Image credit: Future)

Herhjemme åbner flere og flere bureauer afdelinger, der kan hjælpe webshops med at få varer placeret godt i søgeresultaterne på Amazon. Så lige nu holder alle vejret, uden at vide hvornår Amazon.dk bliver til virkelighed.

"Jeg gætter ikke længere på, hvornår Amazon kommer til Danmark. Der er dog ingen tvivl om, at de er på vej og, at det er nu er rykket tættere på. Men det er en uforudsigelig virksomhed. Nu er jeg begyndt at sige, at Amazon kommer til Danmark, når de på et tidspunkt har en formiddag til overs," har nuværende e-handelsdirektør hos Dansk Erhverv, Niels Ralund, tidligere fortalt Computerworld.

Hvad kommer det til at betyde for dig?

Amazon har potentialet til at ændre den måde, danskerne handler på nettet. I første omgang vil det ikke være alle produkter hos dansk Amazon, der har kort leveringstid, men efterhånden vil kæmpen formentlig samle rigtig mange varer på kæmpe lagre i Norden.

Det er heller ikke til at vide, hvor mange fordele et dansk Prime-abonnement kommer til at give. I USA betaler man et månedligt beløb for et Prime-medlemskab og får så adgang til gratis levering af alle ordrer, streaming af tv-serier, film, lydbøger, e-bøger og andet.

Det er helt tydeligt, at Amazon forsøger at få loyale og tilbagevendende kunder med Prime. Man er bl.a. begyndt at opruste på sportsrettigheder, så Prime-kunder eksempelvis kan streame alle kampe fra den engelske Premier League.

Tanken er, at der skal være så mange fordele ved et Prime-abonnement, at kunderne ikke overvejer at handle andre steder.

Måske kan du fremover se Premier League via Amazon i Danmark (Image credit: Simon Stacpoole/Offside/Getty Images)

Det vides dog ikke hvilke fordele et dansk Prime-abonnement kommer til at rumme. Det kan dog bestemt ikke udelukkes, at de danske tv-stationer fremover kommer i budkrig med Amazon om fodboldrettigheder i Danmark.

Amazon kan i kraft af sin størrelse, sælge mange produkter billigere end konkurrenterne, så der kan starte en priskrig på danske webshops.