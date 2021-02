Amazon-stifter Jeff Bezos stopper – det sker der nu

Jeff Bezos har sendt chokbølger gennem business-verdenen med sin meddelelse om, at han fratræder som Amazons administrerende direktør i tredje kvartal i år.

Bezos grundlagde Amazon i 1994, og kan altså se tilbage på en karriere i selskabet, der strækker sig over 26 år. Han bliver nu administrerende direktør for selskabets bestyrelse for direktører. Andy Jassy efterfølger Bezos som den nye administrerende direktør i Amazon, når overdragelsen sker senere på året. Amazons medarbejdere modtog nyheden via mail.

Jassy, der i øjeblikket er chef for Amazon Web Services (AWS), virksomhedens cloud computing-platform, har har været hos Amazon siden 1997.

"Andy er kendt og afholdt af alle i virksomheden, og har været hos Amazon næsten lige så længe som jeg. Han vil være en fremragende leder, og han har min fulde tillid," skrev Bezos i mailen.

Amazon Web Services har været en vigtig drivkraft for overskuddet for virksomheden i de seneste år, hvilket understreges ved, at Amazon for første gang nogensinde har offentliggjort, at der er blevet omsat 125,6 milliarder dollars i seneste kvartal, rapporterer CNBC. Omtrent 52% af Amazons driftsindtægter kommer fra dets cloud computing-division.

Bezos skrev videre, at han som bestyrelsesformand "har til hensigt at fokusere min energi og opmærksomhed på nye produkter og nye initiativer."

I betragtning af omfanget af Bezos' interesser ude for Amazon, heriblandt The Washington Post, Blue Origin og andre, er det stadig uvist, hvor meget af hans fokus der vil forblive internt.

Fremtiden for Amazon er Cloud Computing

Valget af Andy Jassy som Amazons næste CEO er ikke så overraskende. Cloud computing bliver således den største fremtidige driver for Amazons indtægter, præcis som det er for mange andre virksomheder som Microsoft og Oracle.

Cloud computing er et begreb, der nævnt i flæng, men samtidig noget få mennesker udenfor teknologibranchen, bevidst beskæftiger sig med. Dette på trods af at stort set enhver app på din telefon, der har nogen form for onlinefunktionalitet, sandsynligvis kører på en cloud computing-platform, om det er Amazon Web Services, Microsoft Azure eller Oracle Cloud Infrastructure.

I betragtning af cloud Computings eksplosive vækst i de senere år - og Bezos' valg af Jassy til at efterfølge ham som Amazon CEO - er det rimeligt at konkludere, at Amazon ser sin fremtid afhænge af cloud computing-indsatsen. Det er utvivlsomt dén, der skal støtte Amazons mange andre forretningsområder snarere end omvendt .

TechRadar vil fortsætte med at rapportere om, hvordan Amazon bevæger sig videre fremad, når den nye æra efter Bezos tager sin begyndelse senere på året.