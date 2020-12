Dansk onlinesupermarked klar med rekordregnskab

Vi hører ofte om de danske virksomheder, der har det svært under coronakrisen, men hvor der er tabere er der også vindere. En af de helt store vindere er onlinesupermarkedet Nemlig.com, der har offentliggjort sit bedste regnskab nogensinde.

Fra første august 2019 til 31. juli 2020 omsatte nemlig.com for 2,1 mia kr. Det er en vækst på 45 % i forhold til forrige regnskabsår - og et plus på 13 mio. kr. Det gik i forvejen godt for virksomheden, og så kom coronaen.

“I de sidste 4,5 måned af regnskabsåret oplevede vi en sand eksplosion i efterspørgslen, da COVID-19 ramte Danmark, og landet blev lukket ned, hvilket fik væksten til at ramme 100%. Til trods for de mange ekstraordinære omkostninger der er forbundet med at vokse så hurtigt, er jeg stolt over, at vi er lykkedes med at fastholde et overskud,” siger stifter og direktør hos Nemlig.com, Stefan Plenge, i en pressemeddelelse.

Den store vækst betyder, at onlinesupermarkedet forventer at have skabt 1.000 nye arbejdspladser ved udgangen af 2020.