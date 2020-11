Black Friday 2020: Bedste TV-tilbud på Samsung, LG, Sony og andre

Black Friday 2020 (Image credit: Future) Det kommer vel næppe som nogen overraskelse, at Black Week allerede er i fuld gang. Du vil se mange fantastiske rabatter på tv'er, indtil vi rammer Black Friday den 27. november! Så hvis du har tænkt på at skifte apparatet hjemme i stuen ud, så er det nu, at du skal slå til! Hvis du er en rigtig tilbudsjæger, så ved du måske også, at vi den 30. november også har Cyber Monday, som vi selvfølgelig også kommer til at følge tæt her på siden!

Før du ved af det, så står du midt i alle Black Friday-tilbuddene, og alle de store mærker og forhandlere deltager i festligheden. Her er du praktisk talt garanteret at kunne finde noget, der passer til dine behov: Uanset om du har brug for lille tv, eller du leder efter en model med de nyeste funktioner og bedste specifikationer! Det er en kamp mellem alle mærker som bl.a. Samsung, LG, Sony og Phillips. For at gøre det hele nemmere for dig viser vi her i artiklen begivenheds allerbedste tilbud.

Bare fordi du gerne vil spare mange penge, betyder det ikke, at du skal nøjes med et billigt tv. Hvis du har fulgt med i Black Friday de seneste år, har man kunne finde et kæmpe udvalg af QLED- og OLED-TV med helt fænomenale prisnedssætninger.

Der kan være mange gode grunde til at købe nyt tv til Black Friday 2020: Måske planlægger du julegave, eller du har besluttet forkæle dig selv og skifte den gamle model ud. Uanset, hvad din grund er, så er denne sæson fuld af tilbud et godt tidspunkt at slå til. Mærker som Sony, Phillips, LG og Samsung giver masse af flotte tilbud på nye modeller, men hvis du er okay med et 4K-TV, som er bare en smule ældre, så kan der være virkelig mange penge at hente!

Sørg altid for, at du vælger et tv, der lever op til dine behov, omend du er gamer, er fan af hjemmebiografer eller bare en tech-nørd, der forlanger intet mindre end den nyeste og bedste teknologi, når det kommer til lyd- og billedkvalitet.

Selvfølgelig ved vi godt, at prisen også er vigtigt. Tilbud på TV - og især omkring Black Friday - kan variere en hel del, og derfor sparer vi dig noget af arbejdet med at lede ved at samle alle de bedste tilbud på TV her. Du kan derfor altid tjekke siden igen senere og følge med, mens vi opdaterer tilbuddene.

Hvis du er i tvivl om, hvad et godt tv bør have af specifikationer, så kan du altid tjekke vores anmeldelse af de bedste tv'er lige nu.