Nyt: Stemme- og videoopkald kan nu startes direkte i Gmail

Efter at have annonceret den store opdatering af Gmail Workspace for blot et par måneder siden er Google tilbage med nye funktioner, der vil forbedre den måde, hvorpå teams arbejder. Understøttelse af video- og stemmeopkald direkte fra Gmail-appen vil snart være tilgængelig for brugerne. Det skriver mobil.nu

De nye funktioner understøtter det nye hybride arbejdsmiljø, der opstod under pandemien. Google ønsker, at teams skal kunne samarbejde uanset forhindringer, herunder folk, der arbejder hjemmefra eller i forskellige tidszoner. Gmail skal være det centrale knudepunkt for dette hybride arbejdsmiljø, hvis det står til Google.

Derfor påvirker alle de nye Workspace-funktioner, som Google afslører fra tid til anden, den samlede Gmail-oplevelse.

I stedet for at åbne Meet-appen for at foretage stemme- og videoopkald vil Gmail-brugere nu gøre det direkte fra Gmail-appen.

Google forklarer, at funktionen vil efterligne de spontane ad hoc-møder, der finder sted under personlige arbejdsoplevelser. Det betyder, at du vil kunne foretage et stemme- eller videoopkald fra en Gmail-mail med en kollega.

Personens telefon vil ringe via Gmail-appen. De vil kunne tage opkaldet med det samme eller flytte det over på en computer.

Google vil først opdatere virksomhedskonti, så de nye funktioner til stemme- og videoopkald kommer ikke til alle Gmail-brugere på én gang. På et tidspunkt vil alle Gmail-brugere se det nye design. Fanerne Chat, Meet og Spaces vil blive vist i deres Gmail-oplevelse.