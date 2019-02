Mulig debut til modulopbygget Mac Pro på WWDC 2019

Det ser ud til, at Apple planlægger at lancere en modulopbygget Mac Pro 2019 til sin WWDC 2019 -konference til juni i år.

Rygterne stammer fra en rapport fra Bloomberg , som også afslørede muligheden for et konverteringsværktøj, som skal kunne omdanne iPad-apps til Mac-apps

Ifølge Bloombers kilder, har Apple afholdt ”internt debatteret muligheden for at fremvise en ny version af deres high-end Mac Pro” under deres årlige Worldwide Developers Conference, selvom der endnu ikke er truffet en endelig afgørelse.

Apple har tidligere talt varmt om sin forpligtelse til at levere en ny Mac Pro og har også bekræftet en lanceringsdato en gang i 2019. Informationerne omkring en high-end Mac har dog siden været meget sparsomme.

Gør den modulbaseret

En modulopbygget Mac Pro vil gøre det lettere for brugerne selv at opgradere deres maskine, så de i sidste ende har en fremtidssikret computer, som passer til deres behov og budget. Det er noget PC-ejere allerede nyder godt af, men Apples produkter er notorisk besværlige at opgradere og reparere selv.

Vi har senest set Apple lege lidt med den modulære tilgang i den nye Mac mini , ved at introducere en funktion, der lader dig koble flere Mac minier sammen, for derved at skabe én mere kraftfuld enhed.

For fans af Mac Pro, som vil have en high-end Mac og har været bekymrede omkring Apples mostand over for at forpligte sig helhjertet til det professionelt orienterede lineup, kommer nyheden omkring Apples overvejelser om at vise en Mac Pro 2019 frem til WWDC 2019 i juni som en lettelse.