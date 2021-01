Motorola Edge S kommer snart - er det den nye Motorola Edge 2?

Et par dage efter afløseren for Motorola Edge så dagens lys i offentligheden, har Motorola nu bekræftet, at Motorola Edge S bliver lanceret 26. januar.

Det skete på Weibo, et kinesisk socialt medie, så det er uklart om vi også får telefonen at se i vores del af verden eller om den er forbeholdt det kinesiske marked.

Vi ved, at mobilen får det helt nye Snapdragon 870 chipsæt og understøtter 5G. Derudover ved vi ikke så meget om Motorola Edge S.

Er Moto Edge S og Moto Nio det samme?

Siden slutningen af ​​2020 har vi hørt masser af læk om en telefonkode med kodenavnet Motorola Nio, og nogle har spekuleret i, at denne telefon er Edge S.

En nylig lækage viste en telefon med to frontvendte kameraer og fire på bagsiden. På flere områder matchede det med de lækkede specifikationer for Motorola Nio. Men i indstillingsmenuen kaldte telefonen sig Motorola Edge Plus (en telefon, der for at gøre forvirringen total, allerede er lanceret og ser helt anderledes ud).

Alligevel kan det betyde, at den telefon, vi antog, var Motorola Nio faktisk er Motorola Edge Plus 2 eller en anden enhed i Edge-serien, og at Nio måske bare er et kodenavn.

Dog viser lækkede Nio-billeder, at det er en telefon med en flad skærm, mens Edge-telefonernes kendingsfunktion var en skærm med dramatisk buede kanter. buede

Så det virker usandsynligt, at Motorola Nio er Edge S, Edge Plus 2 eller nogen anden Edge-model, men vi kan ikke helt udelukke det, før Motorola viser den nye mobil frem . Det sker 26. januar - vi har ikke et nøjagtigt tidspunkt endnu.